Chiusura totale del ponte tra Castelletto e Sesto Calende dal 20 al 27 luglio

I Comuni di Sesto Calende e Castelletto Sopra Ticino informano la cittadinanza che, per consentire lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento strutturale del Ponte sul Ticino a cura di RFI, sarà necessaria la chiusura del traffico veicolare sul ponte e l’interruzione della circolazione ferroviaria sulla linea Milano–Domodossola nel periodo compreso tra il 20 e il 27 luglio 2026.

I dettagli

I lavori interesseranno inoltre il tratto sottostante di via Remo Barberi a Sesto Calende, che sarà anch’esso interessato dalle limitazioni previste durante il cantiere.

Consapevoli dell’importanza strategica del collegamento tra le due sponde del Ticino e dei disagi che la chiusura comporterà per residenti, lavoratori, attività economiche e turisti, le Amministrazioni Comunali hanno inviato una richiesta congiunta a RFI affinché vengano adottate adeguate misure di mitigazione.

In particolare è stato richiesto di:

✅ garantire la gratuità del transito autostradale tra i caselli di Sesto Calende e Castelletto Sopra Ticino;

✅ predisporre e finanziare integralmente una segnaletica temporanea bilingue (italiano e inglese), chiara e capillare, per informare correttamente cittadini e visitatori sulle chiusure e sui percorsi alternativi;

✅ sostenere integralmente i costi di un necessario collegamento fluviale tra le due sponde del Ticino durante il periodo di chiusura.

I Sindaci dei due Comuni hanno inoltre ribadito che tali misure dovranno essere realizzate senza alcun onere economico a carico delle Amministrazioni Comunali.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti non appena RFI fornirà riscontro alle richieste avanzate e saranno definite le modalità organizzative conseguenti.