Attualità

Chiusura notturna raccordo A26/A8 stasera

Per manutenzione delle gallerie

Chiusura notturna raccordo A26/A8 stasera

Castelletto sopra Ticino · 03/06/2026 alle 07:07

di

Autostrade per l’Italia comunica alcune chiusure per lavori di ispezione e manutenzione delle gallerie.

Quando

Dalle ore 22 di mercoledì 3 giugno alle ore 5 di giovedì 4 giugno 2026

Saranno previste:

Chiusura del tratto Sesto Calende–Vergiate / Castelletto Ticino in direzione A26 Trafori
Uscita obbligatoria a Sesto Calende–Vergiate
Percorso alternativo consigliato: SS33 del Sempione verso Gravellona Toce, SS32 e ingresso a Castelletto Ticino

Chiusura dell’entrata della stazione di Sesto Calende–Vergiate verso entrambe le direzioni
Per Genova/Gravellona Toce: ingresso consigliato a Castelletto Ticino
Per Milano/Varese: ingresso consigliato a Besnate

Si invita a prestare attenzione alla segnaletica sul posto.

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