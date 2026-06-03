Chiusura notturna raccordo A26/A8 stasera

Autostrade per l’Italia comunica alcune chiusure per lavori di ispezione e manutenzione delle gallerie.
Quando
Dalle ore 22 di mercoledì 3 giugno alle ore 5 di giovedì 4 giugno 2026
Saranno previste:
Chiusura del tratto Sesto Calende–Vergiate / Castelletto Ticino in direzione A26 Trafori
Uscita obbligatoria a Sesto Calende–Vergiate
Percorso alternativo consigliato: SS33 del Sempione verso Gravellona Toce, SS32 e ingresso a Castelletto Ticino
Chiusura dell’entrata della stazione di Sesto Calende–Vergiate verso entrambe le direzioni
Per Genova/Gravellona Toce: ingresso consigliato a Castelletto Ticino
Per Milano/Varese: ingresso consigliato a Besnate
Si invita a prestare attenzione alla segnaletica sul posto.