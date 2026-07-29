Chiusura e riapertura del ponte di Sesto, Stilo: “Tutto è andato come programmato”

“Tutto è andato come programmato”. Il sindaco di Castelletto Ticino Massimo Stilo esprime soddisfazione per il funzionamento dei collegamenti alternativi messi in campo da Rfi e dai Comuni di Sesto Calende e Castelletto Ticino durante il recente periodo di chiusura del ponte di ferro sul Ticino.

L’intervento

Il ponte è stato chiuso dal 20 al 26 luglio per consentire lo svolgimento dei lavori sui giunti della struttura. Per ovviare al problema, i Comuni hanno ottenuto da Rfi la disponibilità a farsi carico del servizio di trasporto in barca tra le due sponde del Ticino e delle spese per garantire la gratuità del passaggio autostradale tra i caselli di Castelletto e Sesto Calende. “Tutto è andato come avevamo previsto – dice il primo cittadino Stilo – non ci sono stati intoppi e all’ora stabilita, nella notte di domenica 26, il collegamento sul ponte di ferro è stato ripristinato. Grande entusiasmo ha suscitato anche il servizio di trasporto in barca, che è stato particolarmente gradito dai lavoratori che avevano necessità di spostarsi da una sponda all’altra. Abbiamo effettuato circa 4.000 passaggi nel corso della settimana di lavoro, un risultato molto importante. Ringrazio tutti gli enti coinvolti e i cittadini per la collaborazione dimostrata. In futuro sarà probabilmente necessario tornare a lavorare sul ponte, ma con la giusta programmazione anche i disagi più grandi possono essere mitigati”