Centro di raccolta Arona: attenzione alle nuove modalità di conferimento rifiuti

A partire dal 15 giugno 2026, chi conferisce al Centro di Raccolta di Arona rifiuti provenienti dall’abitazione di un’altra persona dovrà presentare l’apposito modulo di delega e attestazione di origine del rifiuto.
I dettagli
Il modulo dovrà essere compilato e firmato:
dal cittadino proprietario dei rifiuti (delegante);
dalla persona o dalla ditta che effettua il trasporto (delegato).
La procedura riguarda i conferimenti occasionali di:
legno
ingombranti
ferro
RAEE (elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche)
verde e potature
Il modulo è disponibile:
presso il Centro di Raccolta;
sul sito di Medio Novarese Ambiente.
Per evitare attese e rallentamenti all’ingresso, si invita a compilare il modulo prima di recarsi al Centro di Raccolta.
Ricordiamo che senza il modulo correttamente compilato e firmato non sarà consentito l’accesso al Centro di Raccolta.