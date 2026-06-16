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Centro di raccolta Arona: attenzione alle nuove modalità di conferimento rifiuti

Per evitare attese e rallentamenti all'ingresso, si invita a compilare il modulo prima di recarsi al Centro di Raccolta

Centro di raccolta Arona: attenzione alle nuove modalità di conferimento rifiuti

Arona · 16/06/2026 alle 07:10

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A partire dal 15 giugno 2026, chi conferisce al Centro di Raccolta di Arona rifiuti provenienti dall’abitazione di un’altra persona dovrà presentare l’apposito modulo di delega e attestazione di origine del rifiuto.

I dettagli

Il modulo dovrà essere compilato e firmato:
dal cittadino proprietario dei rifiuti (delegante);
dalla persona o dalla ditta che effettua il trasporto (delegato).

La procedura riguarda i conferimenti occasionali di:
legno
ingombranti
ferro
RAEE (elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche)
verde e potature

Il modulo è disponibile:
presso il Centro di Raccolta;
sul sito di Medio Novarese Ambiente.

Per evitare attese e rallentamenti all’ingresso, si invita a compilare il modulo prima di recarsi al Centro di Raccolta.

Ricordiamo che senza il modulo correttamente compilato e firmato non sarà consentito l’accesso al Centro di Raccolta.

 

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