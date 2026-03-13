Centri estivi 2026 nell’aronese: avvio delle richieste per il servizio di assistenza alla persona per i minori con disabilità

Si informano le famiglie residenti nel Comune di Comignago, unitamente a quelle residenti nel Comune di Arona e degli altri Comuni aderenti alla convenzione per la gestione dei Servizi Socio Assistenziali del Comune di Arona (Dormelletto, Oleggio Castello, Paruzzaro, Pisano, Colazza, Nebbiuno, Massino Visconti, Lesa, Meina), che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di assistenza alla persona per i minori con disabilità per la partecipazione ai Centri Estivi 2026.

DETTAGLI DEL SERVIZIO

Al fine di garantire un servizio efficace e mirato, si specifica che ogni richiesta pervenuta sarà oggetto di una valutazione congiunta tra il Servizio Sociale professionale e gli organizzatori del Centro Estivo.

L’esito della valutazione confermerà o meno la necessità di assegnare un operatore dedicato.

Il supporto di un operatore verrà fornito sulla base delle risorse disponibili in relazione alle richieste pervenute, nei termini descritti nel modulo di iscrizione (vedi allegato nella sezione “Documenti allegati”).

COME PRESENTARE LA DOMANDA

Per accedere al servizio, è necessario compilare questo modulo.

Il modulo dovrà pervenire tassativamente entro e non oltre il 24 aprile 2026 utilizzando una delle seguenti due modalità:

– inoltrando la scansione del modulo compilato e firmato al seguente indirizzo e-mail: protocollo@comune.arona.no.it;

– tramite consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Arona negli orari di apertura al pubblico.

NUMERI E RIFERIMENTI UTILI

Per avere maggiori informazioni è possibile rivolgersi direttamente alla Dott.ssa Elisa Rovaletti (Cellulare: 329 749 1315).