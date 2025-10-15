Censimento Istat in corso ad Arona

A partire dal 6 ottobre anche il Comune di Arona, insieme a tutti i comuni italiani estratti, è chiamato al Censimento della Popolazione.

Come funziona

Il censimento è un appuntamento annuale dell’Istat che coinvolge un campione di famiglie e individui per fornire dati aggiornati sulle caratteristiche socio-economiche della popolazione italiana.

La rilevazione 2025 è iniziata il 6 ottobre e termina il prossimo 23 dicembre 2025.

Due tipologie di Rilevazioni campionarie:

Rilevazione 1) “ Da lista” e “Areale – componente L2”: un terzo delle famiglie aronesi o singoli individui in tutto il territorio Aronese che ricevono una lettera nominativa a casa tramite posta con le credenziali di accesso dovranno compilare in autonomia il questionario online, visitando il sito www.istat.it.

Se non vi arriva, non siete stati estratti dall’Istat.

Rilevazione 2) “Areale – componente A” estratti in base alla zona (ad Arona la rilevazione per zona con passaggio di persona sarà effettuata in 3 zone.

Il censimento si svolge con il supporto di un rilevatore Istat incaricato dal Comune (quasi tutti dipendenti comunale conosciuti) che condurrà delle interviste di persona, o fisserà un appuntamento telefonico o di persona.

Nelle zone dove è prevista questa modalità le persone saranno avvisate tramite locandina informativa posizionate in loco e lettera non nominativa con i riferimenti specifici a cui chiedere informazioni, o fissare un appuntamento.

Assistenza: Il Comune di Arona per i cittadini coinvolti nel censimento (non tutti, solo chi rientra nella rilevazione 1 con lettera a casa, oppure rilevazione 2 di persona o entrambi ) ha messo a disposizione il seguente numero di telefono speciale dedicato per chiedere informazioni o aiuti (per esempio chi non avesse computer a disposizione per la compilazione una volta arrivata la lettera a casa o altri chiarimenti/segnalazioni, o per la compilazione stessa del questionario) e la seguente mail: tel. 0322 231235

censimento@comune.arona.no.it

L’Ufficio di riferimento a cui chiedere informazioni è l’ufficio ANAGRAFE.

Obbligatorietà: La partecipazione al censimento è obbligatoria per legge.