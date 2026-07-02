Castelli Aperti: gli appuntamenti di domenica 5 luglio nel novarese

Domenica 5 luglio torna Castelli Aperti, la rassegna che accompagna il pubblico alla scoperta del patrimonio storico, artistico e culturale del Piemonte. Un’occasione per visitare castelli, dimore storiche, musei e giardini che raccontano secoli di storia, valorizzando le eccellenze del territorio e offrendo esperienze di visita tra arte, architettura e tradizioni. Di seguito l’elenco completo dei beni aderenti aperti al pubblico per la giornata di domenica 5 luglio.

Gli appuntamenti

PROVINCIA DI NOVARA

Oleggio Castello – Castello dal Pozzo: visite guidate su prenotazione al mattino. Per informazioni e prenotazioni: Tel: 0322 53713, 335 6121362, contact@castellodalpozzo.com. Ingresso: Intero 15€.

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-dal-pozzo-a-oleggio-castello.html

Vacciago di Ameno – Fondazione Antonio e Carmela Calderara: visite libere gratuite dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Per le visite guidate è necessario contattare la struttura concordando orario e pagamento. Tel. 02 6555463 o 340 0057784

Vinzaglio – Castello di Vinzaglio: aperto solo su prenotazione contattando il numero 346 7621774.