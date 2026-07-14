Castelli Aperti: gli appuntamenti di domenica 19 luglio nel novarese

Domenica 19 luglio torna l’appuntamento con Castelli Aperti, la rassegna che invita a scoprire il ricco patrimonio storico, artistico e architettonico del Piemonte attraverso l’apertura al pubblico di castelli, palazzi, torri, musei, giardini, dimore storiche e residenze d’epoca. Un’occasione per esplorare luoghi di grande fascino, spesso visitabili solo in date selezionate, e conoscere da vicino le storie, le tradizioni e le opere d’arte che custodiscono.

Dalle colline del Monferrato alle Langhe, dal Canavese al Cuneese, ogni apertura rappresenta un invito a vivere un viaggio tra cultura, paesaggio e identità del territorio, grazie a visite guidate, percorsi tematici ed esperienze pensate per un pubblico di tutte le età. La rassegna, promossa dall’Associazione Amici di Castelli Aperti con il patrocinio della Regione Piemonte continua a valorizzare un patrimonio diffuso che rende il nostro territorio uno dei più ricchi di dimore storiche visitabili in Italia.

Di seguito l’elenco dei beni aderenti aperti al pubblico nella giornata di domenica 19 luglio.

PROVINCIA DI NOVARA

Oleggio Castello – Castello dal Pozzo: visite guidate su prenotazione al mattino. Per informazioni e prenotazioni: Tel: 0322 53713, 335 6121362, contact@castellodalpozzo.com. Ingresso: Intero 15€.

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-dal-pozzo-a-oleggio-castello.html

Vacciago di Ameno – Fondazione Antonio e Carmela Calderara: visite libere gratuite dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Per le visite guidate è necessario contattare la struttura concordando orario e pagamento. Tel. 02 6555463 o 340 0057784

Vinzaglio – Castello di Vinzaglio: aperto solo su prenotazione contattando il numero 346 7621774.