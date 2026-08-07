Castelli Aperti: domenica 9 agosto il Piemonte apre le porte alla sua storia

L’estate è il momento ideale per lasciarsi sorprendere dal fascino del patrimonio storico piemontese. Domenica 9 agosto torna l’appuntamento con Castelli Aperti, la rassegna che da oltre trent’anni accompagna visitatori e turisti alla scoperta di castelli, dimore storiche, palazzi, musei, torri e giardini, custodi di secoli di storia, arte e tradizioni.

I dettagli

Dalle colline patrimonio UNESCO ai borghi medievali, passando per residenze nobiliari e antiche fortificazioni, ogni apertura rappresenta un’occasione per vivere il territorio in modo autentico, grazie a visite guidate, mostre, esperienze culturali e panorami unici. Di seguito l’elenco dei beni che accoglieranno il pubblico domenica 9 agosto, offrendo un viaggio tra le eccellenze del patrimonio culturale del Piemonte.

PROVINCIA DI NOVARA

Oleggio Castello – Castello dal Pozzo: visite guidate su prenotazione al mattino. Per informazioni e prenotazioni: Tel: 0322 53713, 335 6121362, contact@castellodalpozzo.com. Ingresso: Intero 15€.

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-dal-pozzo-a-oleggio-castello.html

Vacciago di Ameno – Fondazione Antonio e Carmela Calderara: visite libere gratuite dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Per le visite guidate è necessario contattare la struttura concordando orario e pagamento. Tel. 02 6555463 o 340 0057784

Vinzaglio – Castello di Vinzaglio: aperto solo su prenotazione contattando il numero 346 7621774.