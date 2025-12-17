Casa di Riposo di Arona Onlus: nominati i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione

Nominati i nuovi membri di competenza comunale in seno al Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo di Arona – Onlus per il quadriennio 2026–2029.

Le nomine

A seguito dell’avviso pubblico e della valutazione delle candidature pervenute, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, delle professionalità espresse e del principio di rappresentanza di entrambi i sessi, sono stati nominati Alfonso De Giorgis e Monica Zinzini, entrambi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

«La Casa di Riposo di Arona rappresenta una realtà fondamentale per la nostra comunità – dichiara il Sindaco di Arona, On. Alberto Gusmeroli –. Le nomine effettuate si basano su criteri di competenza, esperienza e continuità amministrativa, con l’obiettivo di garantire una gestione attenta, responsabile e sempre più orientata alla qualità dei servizi offerti agli ospiti e alle loro famiglie. A entrambi rivolgo i migliori auguri di buon lavoro».

Il provvedimento è stato notificato agli interessati per la formale accettazione e trasmesso alla Casa di Riposo di Arona – Onlus per opportuna conoscenza.