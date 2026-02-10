Carnevale dormellettese al via: tanti gli appuntamenti

L'attesissima sfilata è prevista per sabato 14

Dormelletto si prepara a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto con il suo attesissimo Carnevale.

Gli appuntamenti

Dietro le quinte c’è il lavoro instancabile dei volontari, che anche quest’anno hanno messo cuore, creatività e impegno per regalare al paese due giorni di pura magia. Giovedì 12 febbraio la festa prende il via con il Carnival’s Party dalle 18 alle 22 grande musica con il mitico DJ Raffy (ex Mirage) con paninaro e bere a volontà.

Sabato 14 febbraio, alle 12 “Sporta a ca” polenta e bruscitt o zola serviti dagli Alpini, un’occasione per gustare i sapori della cucina locale sostenendo il Carnevale (su prenotazione al numero 335.1334445, oppure presso bar b&b di Dormelletto). Poi, nel primo pomeriggio, alle 13.30 sfilano i carri allegorici, veri capolavori di ingegno e fantasia.

Alle 15 arrivano le maschere al Parco Ribot, dove i bambini diventano protagonisti. La festa si chiuderà con una meravigliosa merenda in oratorio e la musica di DJ Amedeo.