Botti e fuochi d’artificio: ordinanza di divieto in alcune zone di Castelletto Ticino

A tutela dell’incolumità e sicurezza pubblica nonché della civile convivenza, nel periodo tra il giorno 30 dicembre 2025 al 01 gennaio 2026, l’ordinanza del Sindaco Massimo Stilo n. 189/2025 vieta l’utilizzo di petardi, botti ed artifici pirotecnici – classificati dal D. Lgs. 123/2015 nelle categorie F.3, F4 T.1 T2 P1 P2 – su alcune aree comunali.

Ecco dove

a) le aree interne al perimetro del centro storico, così come individuato negli strumenti urbanistici, caratterizzate da vie strette, edifici contigui e sostenuto passaggio di pedoni, con conseguente possibile e potenziale pericolo di danno alle persone ed in particolare: Piazza F.lli Cervi, via Marconi, Via Gramsci, Vicolo Pessina, via Verdi, Piazza Matteotti, Vicolo Garibaldi, Vicolo Mazzini, via Cavour, Via Roma, Via San Carlo, via Castellazzo, Piazzale Cottolengo, Via Caduti Libertà dall’intersezione con Piazzale Cottolengo a quella con Piazza F.lli Cervi;

b) a non meno di 100 metri dal parco D. Sibilia in quanto frequentato da bambini e ragazzi, sede della biblioteca civica e comunque in tutti i parchi pubblici e le aree attrezzate per il gioco dei bimbi (parco Loc. Dorbiè, Parco via Riviera, Parco Loc. Glisente);

c) a non meno di 100 metri dalle aree limitrofe agli edifici scolastici, (via XXV Aprile, piazzale Donne della Resistenza, via Caduti per la Libertà e via Cosio);

d) a non meno di 100 metri dalle aree ove sono presenti e censite colonie feline, ovvero nelle vie Verdi, Paoloni, Glisente, Pasteur, Pozzola e Villaggio Verbanella;

e) a non meno di 100 metri degli edifici di culto nel corso delle celebrazioni religiose (Piazza Matteotti, via della Chiesetta, Via Cicognola, Via Preti;

f) all’interno o nelle vicinanze di aree boscate.

“Ad esclusione dei materiali pirotecnici consentiti, ovvero di categoria F1 ed F2 che per la loro natura e funzione non sono concepiti per causare esplosioni e rumori molesti o che sono limitati alla produzione di effetti luminosi, ovvero a quegli articoli che non sono destinati esclusivamente all’uso da parte di persone con conoscenze specialistiche e che siano soggetti alla libera vendita.

Si confida nel senso civico dei cittadini”.