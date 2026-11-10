Borse di Merito per 6 studenti dell’ I.C Giovanni XXIII Arona

L’Istituto I.C. Giovanni XXIII Arona e l’Associazione GenerAzioni Arona hanno promosso per il secondo anno le Borse di Merito (A.S. 2025/26), premiando sei studenti di terza media distintisi non solo nello studio, ma soprattutto per sensibilità, rispetto e attenzione verso il prossimo.

I premiati

I premi sono andati a Mattia ​Anicito, Julia ​Budac, Camilla ​Semenzin, Davide ​Garosi, Belinda ​Ndoci e Filippo Sapuppo.

“Un progetto che sostiene il merito umano e la crescita di cittadini consapevoli, di cui andiamo davvero orgogliosi – commenta l’assessore all’istruzione Monica D’Alessandro – Insieme a me, al nostro sindaco, al consigliere Guglielmo Autelitano e con la presenza a sorpresa dell’onorevole Tullio Patassini un gradito ospite d’eccezione, abbiamo avuto la gioia di accogliere sei straordinari ragazzi, accompagnati dai loro genitori. ​Li abbiamo ricevuti per celebrare il loro percorso, conoscerli da vicino e donare loro un piccolo cadeau con un attestato speciale, nato dal cuore per valorizzare la bellezza del loro impegno. ​Vedere questi giovani brillare per bontà d’animo ed empatia ci riempie di speranza: sono la prova concreta che l’impegno e i valori autentici costruiscono una comunità migliore”.