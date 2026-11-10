Borse di Merito per 6 studenti dell’ I.C Giovanni XXIII Arona

L’Istituto I.C. Giovanni XXIII Arona e l’Associazione GenerAzioni Arona hanno promosso per il secondo anno le Borse di Merito (A.S. 2025/26), premiando sei studenti di terza media distintisi non solo nello studio, ma soprattutto per sensibilità, rispetto e attenzione verso il prossimo.
I premiati
I premi sono andati a Mattia Anicito, Julia Budac, Camilla Semenzin, Davide Garosi, Belinda Ndoci e Filippo Sapuppo.
“Un progetto che sostiene il merito umano e la crescita di cittadini consapevoli, di cui andiamo davvero orgogliosi – commenta l’assessore all’istruzione Monica D’Alessandro – Insieme a me, al nostro sindaco, al consigliere Guglielmo Autelitano e con la presenza a sorpresa dell’onorevole Tullio Patassini un gradito ospite d’eccezione, abbiamo avuto la gioia di accogliere sei straordinari ragazzi, accompagnati dai loro genitori. Li abbiamo ricevuti per celebrare il loro percorso, conoscerli da vicino e donare loro un piccolo cadeau con un attestato speciale, nato dal cuore per valorizzare la bellezza del loro impegno. Vedere questi giovani brillare per bontà d’animo ed empatia ci riempie di speranza: sono la prova concreta che l’impegno e i valori autentici costruiscono una comunità migliore”.