Borsa di Studio intitolata a Daniele Dalla Rosa per i maturandi residenti a Oleggio Castello

Il Comitato “Daniele Dalla Rosa”, costituitosi per onorare e mantenere viva la memoria del caro amico Daniele, in collaborazione con il Comune di Oleggio Castello, è lieto di annunciare che anche per l’anno scolastico 2025/2026 verrà riproposta la Borsa di Studio intitolata a Daniele Dalla Rosa.
Le modalità
Nel desiderio di trasformare il dolore per la sua perdita in un gesto di speranza e supporto per le giovani generazioni, la Borsa di Studio del valore di euro 600,00 (seicento/OO) sarà destinata allo Studente/Studentessa residente ad Oleggio Castello che otterrà la migliore votazione all’esame di maturità Scuola Secondaria di Secondo Grado anno scolastico 2025/2026.
La domanda dovrà pervenire al Comune di Oleggio Castello (consegna allo sportello e/o per email all’indirizzo: info@comune.oleggiocastello.no.it) entro la fine del mese di Agosto 2026 con copia del risultato ottenuto all’esame di maturità.
Nel caso di uguali votazioni ci sarà la divisione del premio tra i pari merito.
La cerimonia di premiazione avverrà il giorno 12/09/2026 presso il Comune di Oleggio Castello.