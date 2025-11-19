Bonus elettrodomestici di Gusmeroli: grande successo della misura, presentate 550 mila domande

Grande successo per il Bonus Elettrodomestici nel primo giorno di apertura della piattaforma per la presentazione delle domande per i consumatori.

Fondi esauriti

Il contributo statale, erogato sotto forma di voucher, permette l’acquisto di dispositivi ad alta efficienza energetica da parte di utenti che sostituiscono apparecchi ormai obsoleti. L’iniziativa mira a favorire il risparmio energetico e a promuovere il corretto smaltimento dei vecchi apparecchi. Dalle ore 7 di ieri mattina sono arrivate 550 mila richieste di voucher tramite l’app IO e il sito bonuselettrodomestici.it, sufficienti a coprire il valore del plafond e attualmente in fase istruttoria per l’assegnazione definitiva.

La piattaforma rimane operativa e gli utenti possono continuare a presentare nuove domande, che saranno automaticamente inserite in una lista d’attesa e gestite in ordine cronologico.

Il voucher ha infatti una validità di 15 giorni dalla data di emissione e, trascorso questo termine, scade automaticamente, rendendo nuovamente disponibili le risorse per l’iniziativa.

Iniziativa voluta dall’Onorevole Alberto Gusmeroli

“Non posso nascondere la mia soddisfazione enorme: 550.000 italiani in un giorno hanno richiesto il bonus elettrodomestici – commenta – Una legge della Lega a mia prima firma evidentemente ha ottenuto lo scopo che ci prefiggiamo tutti noi politici: aiutare la gente e in questo caso tante industrie che fabbricano gli elettrodomestici e riciclano i vecchi. Ma il merito è sempre un lavoro di squadra.

Ora in manovra di Bilancio ho chiesto con un emendamento della Lega che venga rifinanziato e ne ho già parlato anche con il Ministro Urso”.