Bilancio della stagione 2025 per la Navigazione Lago Maggiore

Si è tenuta ad Arona alla Direzione di Esercizio Navigazione Lago Maggiore, la conferenza stampa di presentazione del bilancio della stagione 2025.

I dettagli

L’Ente vigilato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha illustrato i risultati dell’andamento della stagione in termini di traffico, di iniziative intraprese e di progetti portati avanti in aderenza alle linee strategiche del proprio Piano industriale 2025-2029.

In apertura i saluti del sindaco e Onorevole Alberto Gusmeroli che ha sottolineato l’importanza della sinergia con la Navigazione Lago Maggiore per lavorare sul miglioramento dell’attrattività turistica dell’intero territorio verbanese.

I vertici di Navigazione Laghi, nelle figure del Gestore Governativo Pietro Marrapodi e del Direttore di Esercizio Ing. Claudio Bermano hanno illustrato al pubblico l’andamento della stagione 2025 “Oltre 11.900.000 i passeggeri trasportati sui tre laghi al 30 novembre 2025 e la previsione di superare il record di 12 milioni per la fine dell’anno” ha commentato Pietro Marrappodi “un contributo importante sia in termini di trasporto pubblico locale e di una adeguata offerta di servizi di trasporto in ascolto delle istanze territoriali, sia in ottica di destagionalizzazione turistica con iniziative organizzate durante tutto l’anno con l’obiettivo di distribuire i flussi e consentire di vivere le bellezze dei laghi anche fuori stagione. Positivi anche i risultati dei prodotti di mobilità integrata e sostenibile, segnale di un lavoro finalizzato a sgravare la rete veicolare favorendo l’utilizzo del trasporto pubblico di linea anche per spostamenti per turismo”.

Il Sottosegretario di Stato con delega al Cipess Sen. Alessandro Morelli, intervenuto da remoto, ha sottolineato: “Un anno di successi e di crescita per l’Ente Navigazione Laghi sia al suo interno che in termini di visibilità. I numeri record del 2025 fanno ben sperare per un ottimo inizio del 2026, che in ogni caso partirà con un ospite eccezionale: il passaggio della fiaccola olimpica sia sul Lago Maggiore il 14 gennaio che sul lago di Como l’1 e 3 febbraio.

I numeri registrati rappresentano un contributo fattivo per migliorare la viabilità dei nostri laghi che da un lato permette chiaramente una maggiore fruibilità per i turisti, ma dall’altro permette una migliore qualità della vita dei nostri concittadini. Ecco dunque l’iniziativa di aumentare il numero di autoveicoli trasportati, e rendere l’Ente governativo una vera e propria autostrada del lago”.