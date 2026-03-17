Auser Arona: giornate che raccontano una comunità in crescita

Ad Arona le attività dell’Auser continuano a crescere e a coinvolgere sempre più persone. Nelle ultime settimane l’associazione ha vissuto momenti particolarmente significativi che raccontano bene lo spirito che anima volontari e partecipanti: solidarietà, cultura e relazioni umane.

Gli appuntamenti

Un momento molto partecipato è stato l’avvio del “Percorso di lettura a voce alta”, iniziativa formativa rivolta ai volontari e agli over 65 che si svolge presso la Biblioteca Civica di Arona. Il primo incontro, tenutosi il 10 marzo, ha riscosso grande interesse e partecipazione, offrendo ai presenti l’opportunità di scoprire il valore della lettura espressiva come strumento di relazione, condivisione e crescita culturale. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla proposta dell’assessora al welfare Marina Grassani e alla collaborazione del Centro per la Famiglia e della direttrice della biblioteca Alessandra Salvini. A guidare l’incontro è stata Sara Urban, che con competenza e capacità comunicativa ha coinvolto i partecipanti in un’esperienza formativa molto apprezzata.

Altra giornata significativa si è svolta il 12 marzo, con un’iniziativa che ha unito cultura, socialità e scoperta del territorio. La mattinata è iniziata con la visita alla Chiesa di San Graziano, accolta da Don Roberto, e arricchita dagli interventi della dottoressa Anna Usellini e di Stefania Borgonovo, che hanno illustrato curiosità e particolari storici della chiesa. L’iniziativa è stata anche un’occasione per rivedersi e ritrovarsi: alcuni partecipanti non si incontravano da anni e nei loro sorrisi era evidente la gioia del ritrovarsi. La giornata si è poi conclusa con una passeggiata sul lungolago, favorita dalla splendida giornata primaverile che ha reso il momento ancora più piacevole.

Esperienze diverse ma unite dallo stesso obiettivo: rafforzare i legami sociali, promuovere cultura e offrire occasioni di incontro e partecipazione, soprattutto per le persone più fragili o sole. Un percorso che conferma l’impegno dell’Auser di Arona nel costruire una comunità sempre più solidale e inclusiva.