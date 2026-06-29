Aula climatizzata a disposizione dei cittadini lesiani

A breve sarà reso disponibile un altro locale all'interno della Casa Lambertenghi

Un’aula climatizzata al piano terra dell’edificio scolastico Alessandro Manzoni di Villa Lesa è disponibile per le persone anziane o chi ne avesse necessità.

I dettagli

E’ aperta dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17.30. Il Comune di Lesa ha messo così a disposizione un’area per le persone più anziane che necessitassero di uno spazio fresco dove trascorrere un po’ di tempo, per combattere le ore più calde della giornata, magari in compagnia. E a breve un altro locale climatizzato a disposizione delle persone più fragili sarà reso disponibile all’interno della Casa Lambertenghi.