Attivo il nuovo canale WhatsApp “Comune di Arona Informa”

Un nuovo strumento per essere sempre aggiornati su avvisi, emergenze e iniziative del territorio.
Nuovo canale WhatsApp
Il Comune di Arona amplia i propri strumenti di comunicazione con i cittadini attivando il nuovo canale WhatsApp istituzionale “Comune di Arona INFORMA”, un servizio gratuito pensato per diffondere in modo rapido e diretto informazioni di pubblica utilità, avvisi urgenti e notizie sugli eventi della città.
Attraverso questo nuovo canale sarà possibile ricevere:
• aggiornamenti su emergenze, allerte meteo e avvisi di protezione civile;
• comunicazioni su viabilità, chiusure, interruzioni di servizi pubblici;
• promemoria su scadenze amministrative;
• notizie su iniziative, eventi culturali, sportivi e sociali promossi dall’Amministrazione comunale.
Il servizio ha finalità unidirezionali: i messaggi vengono inviati dal Comune agli utenti iscritti, senza possibilità di risposta o interazione diretta.
Per richieste o segnalazioni restano attivi i consueti canali istituzionali (telefono, e-mail, PEC, sportelli comunali).
Come iscriversi
L’iscrizione è gratuita e aperta a tutti, residenti e non residenti.
Per unirsi al canale è sufficiente cliccare sul seguente link ufficiale:
https://whatsapp.com/channel/0029VbBABhsEwEk3hgXQce1e
Oppure, in alternativa, cercare su WhatsApp il canale “Comune di Arona INFORMA”.
Privacy e trasparenza
Il servizio è gestito nel pieno rispetto del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (GDPR) e dello specifico regolamento comunale approvato dal Consiglio Comunale.
I dati personali degli utenti non saranno visibili né condivisi con terzi e verranno utilizzati esclusivamente per le finalità del servizio.
Con questa iniziativa, l’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno nel rafforzare la comunicazione istituzionale e la vicinanza ai cittadini, utilizzando strumenti digitali moderni, immediati e accessibili a tutti.