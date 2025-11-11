Attivo il nuovo canale WhatsApp “Comune di Arona Informa”

L’iscrizione è gratuita e aperta a tutti, residenti e non residenti

Un nuovo strumento per essere sempre aggiornati su avvisi, emergenze e iniziative del territorio.

Nuovo canale WhatsApp

Il Comune di Arona amplia i propri strumenti di comunicazione con i cittadini attivando il nuovo canale WhatsApp istituzionale “Comune di Arona INFORMA”, un servizio gratuito pensato per diffondere in modo rapido e diretto informazioni di pubblica utilità, avvisi urgenti e notizie sugli eventi della città.

Attraverso questo nuovo canale sarà possibile ricevere:

• aggiornamenti su emergenze, allerte meteo e avvisi di protezione civile;

• comunicazioni su viabilità, chiusure, interruzioni di servizi pubblici;

• promemoria su scadenze amministrative;

• notizie su iniziative, eventi culturali, sportivi e sociali promossi dall’Amministrazione comunale.

Il servizio ha finalità unidirezionali: i messaggi vengono inviati dal Comune agli utenti iscritti, senza possibilità di risposta o interazione diretta.

Per richieste o segnalazioni restano attivi i consueti canali istituzionali (telefono, e-mail, PEC, sportelli comunali).

Come iscriversi

L’iscrizione è gratuita e aperta a tutti, residenti e non residenti.

Per unirsi al canale è sufficiente cliccare sul seguente link ufficiale:

https://whatsapp.com/channel/0029VbBABhsEwEk3hgXQce1e

Oppure, in alternativa, cercare su WhatsApp il canale “Comune di Arona INFORMA”.

Privacy e trasparenza

Il servizio è gestito nel pieno rispetto del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (GDPR) e dello specifico regolamento comunale approvato dal Consiglio Comunale.

I dati personali degli utenti non saranno visibili né condivisi con terzi e verranno utilizzati esclusivamente per le finalità del servizio.

Con questa iniziativa, l’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno nel rafforzare la comunicazione istituzionale e la vicinanza ai cittadini, utilizzando strumenti digitali moderni, immediati e accessibili a tutti.