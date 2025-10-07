Assenza improvvisa di caregiver: Arona, prima in Italia, approva le linee guida per la gestione delle emergenze

Il Comune di Arona, primo in Italia, approva le “Linee guida per la gestione delle emergenze in caso di assenza improvvisa del caregiver di persone con disabilità” e formalizza il progetto “Durante Noi – Casa del Cuore”.

I dettagli

Un’importante svolta per la tutela delle persone con fragilità. La Giunta Comunale di Arona, la prima in Italia, ha approvato ieri, con una delibera di grande valenza per il nostro territorio, le nuove “Linee guida operative per la gestione delle emergenze” in caso di assenza improvvisa del caregiver di persone con disabilità.

Si tratta di un pacchetto di misure strategiche e concrete, pensato per garantire protezione, continuità assistenziale e dignità a chi si trova in situazioni di particolare fragilità, soprattutto in momenti di emergenza, come un’ospedalizzazione improvvisa o il decesso del caregiver.

Un ruolo di assoluto rilievo nel percorso è stato svolto dalle famiglie, protagoniste attive di un dialogo costruttivo e partecipato. Grazie alla preziosa collaborazione dell’associazione “Insieme si può”, che si è distinta per impegno e determinazione, sono stati realizzati quattro incontri fondamentali, seguiti da approfonditi momenti di confronto con l’Amministrazione e gli operatori. Un contributo concreto, sentito e decisivo, che ha arricchito il processo con punti di vista autentici, esperienze vissute e proposte mirate, rendendo il cammino condiviso ancora più solido e significativo.

Il Settore Servizi alla Persona, fortemente impegnato in stretta collaborazione con le famiglie e con il contributo degli operatori del Centro Diurno e del CAD, ha definito nuove linee guida per gestire le emergenze, prevedendo procedure operative per ogni scenario critico, un sistema di coordinamento tra servizi sociali e rete territoriale e interventi rapidi per tutelare il benessere delle persone con disabilità.

La Casa del Cuore

Per garantire assistenza anche notturna e nei festivi, il Comune ha attivato una convenzione con la Croce Rossa Italiana – Comitati di Arona e Lesa, che offrirà supporto domiciliare immediato e raccordo con i servizi sociali per la presa in carico.

Nella stessa seduta, è stato approvato anche il progetto “Durante Noi – Casa del Cuore”, percorso innovativo dedicato all’autonomia degli adulti con disabilità e al sostegno delle famiglie nel “Dopo di Noi”. Il progetto prevede soggiorni guidati con supporto educativo, sviluppo di competenze per la vita autonoma e un vademecum condiviso per garantire trasparenza e partecipazione.

Le dichiarazioni

Alberto Gusmeroli, Sindaco di Arona esprime grande soddisfazione per questo traguardo: “Questa delibera rappresenta un passaggio cruciale nella nostra visione di città inclusiva, attenta e responsabile. Nessuno deve sentirsi solo nei momenti più difficili. Con queste linee guida e con il progetto ‘Durante Noi’, mettiamo le basi per una vera rete di protezione e solidarietà, costruita insieme alle famiglie e ai servizi.”

Marina Grassani, Assessora al Welfare, commenta; “A fronte di una lunga e operosa attività di supporto e sostegno in ambito di persone con disabilità, da parte dei servizi sociali di Arona, la formalizzazione di due importanti documenti sancisce un ulteriore passo incisivo. In particolare, l’approvazione delle “Linee per la gestione dell’assenza improvvisa del Caregiver della persona con disabilità” rappresenta una novità che ad oggi non è prevista in alcun altro comune. Da parte mia, nell’esprimere soddisfazione, ringrazio tutti gli operatori che hanno collaborato e l’associazione “Insieme si può “ per l’importante contributo, e la Croce Rossa senza la cui collaborazione sarebbe stato impossibile accogliere le comprensibili richiesta dei famigliari che si occupato dei loro cari con disabilità”.

Andrea Arrigoni, Consigliere Delegato all’inclusione delle persone diversamente abili e fragili dichiara: “Abbiamo lavorato intensamente per costruire un modello che sia non solo efficace, ma anche umano. La collaborazione con le famiglie è stata fondamentale: queste linee guida non sono un documento burocratico, ma una risposta concreta a situazioni drammatiche che possono colpire all’improvviso. Con l’approvazione di oggi, diciamo con forza che Arona c’è – sempre, e per tutti.”