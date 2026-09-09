Arona, statua San Carlo: degustazione e visita guidata per accogliere l’autunno

Il Sancarlone dà il benvenuto all’autunno con un appuntamento speciale dedicato alla scoperta del monumento e ai sapori del territorio. Sabato 19 settembre 2026, a partire dalle ore 17.00, la Statua di San Carlo Borromeo di Arona ospiterà l’evento Benvenuto Autunno, un’esperienza che accompagnerà i partecipanti dalla visita guidata del Sancarlone fino a una degustazione di prodotti del territorio. L’evento è organizzato da Archeologistics, impresa sociale che gestisce il complesso per conto della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, in collaborazione con l’Azienda Guffanti di Arona.

I dettagli

L’appuntamento prenderà il via alle ore 17.00 con una visita guidata alla Statua di San Carlo, durante la quale sarà possibile conoscere la storia del monumento e della figura di San Carlo Borromeo e scoprire da vicino uno dei simboli più riconoscibili del territorio aronese. La visita permetterà inoltre di salire all’interno della statua e raggiungere la terrazza panoramica, da cui ammirare il Lago Maggiore dall’alto.

Alle ore 18.00 l’esperienza proseguirà sull’erba ai piedi del Sancarlone, con una degustazione di formaggi curata da Guffanti, storica realtà di Arona specializzata nell’affinamento dei formaggi. Un momento conviviale pensato per valorizzare il legame tra il Sancarlone e il territorio, attraverso un percorso che mette insieme patrimonio culturale, natura e tradizioni enogastronomiche.

INFORMAZIONI

Sabato 19 settembre 2026

Ore 17.00 – Visita guidata alla Statua di San Carlo

Ore 18.00 – Degustazione di formaggi ai piedi della Statua

Costo: € 25 a persona (comprende ingresso alla Statua, visita guidata e degustazione)

Prenotazione obbligatoria: per partecipare è necessario acquistare il biglietto online sul sito di Archeologistics – bit.ly/benvenutoautunno1909 / www.archeologistics.it/ servizi-educativi/benvenuto- autunno-al-san-carlone-682. html