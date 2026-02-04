Arona sempre più meta di turismo stanziale: crescita record delle presenze

Arona si conferma una delle realtà turistiche più dinamiche del territorio, con dati sulla ricettività che attestano un trend di crescita solido e costante. Nel 2025 le presenze hanno fatto registrare un incremento del 5,52% rispetto al 2024 e addirittura del 36,31% rispetto al 2019, anno che rappresentava il picco precedente alla battuta d’arresto causata

dall’emergenza sanitaria.

I dati

Risultati che testimoniano in modo concreto l’efficacia delle politiche di valorizzazione urbana messe in campo dall’Amministrazione: il miglioramento estetico della città, dal centro alle aree periferiche, unito a una programmazione culturale e di intrattenimento ricca e diffusa, sta rendendo Arona una destinazione sempre più attrattiva e vivibile durante tutto l’anno.

La strategia di destagionalizzazione dell’offerta e di diversificazione del calendario eventi, con iniziative distribuite sull’intero arco settimanale e rivolte a pubblici differenti, sta producendo effetti tangibili. Particolarmente significativi gli aumenti registrati nei mesi autunnali: +7% a ottobre e +13% a novembre, a conferma di un turismo non più limitato

alla sola stagione estiva.

In forte espansione anche il comparto extra-alberghiero, uno indicatore della vitalità del settore: gli alloggi Airbnb sono passati dai 12 del 2010 ai 231 del 2025, un dato che fotografa in modo eloquente la crescente capacità attrattiva della città e la fiducia degli operatori nel suo sviluppo.

Le prospettive per il 2026 appaiono altrettanto incoraggianti. Il potenziamento e la riqualificazione delle spiagge, la prossima apertura della quarta spiaggia, il bando per il nuovo Lido, l’inaugurazione del nuovo Museo: Arte e inclusione sociale e la realizzazione di ulteriori aree verdi e parcheggi rappresentano interventi strategici destinati a consolidare

ulteriormente il turismo stanziale, con un’attenzione particolare alle famiglie, ai giovani e alla qualità dell’accoglienza.

Arona guarda dunque al futuro con rinnovata energia, forte di risultati che la pongono tra le destinazioni più competitive e accoglienti del panorama lacustre.

“Un risultato che nasce da un grande lavoro di squadra: Comune, Pro Loco, Ascom, Croce Rossa, le tantissime associazioni sportive, culturali e musicali, tutto il mondo del volontariato e i molti cittadini che, con impegno e passione, contribuiscono ogni giorno a rendere la nostra città più accogliente e dinamica – conclude il Sindaco di Arona, Alberto Gusmeroli”.