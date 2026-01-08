Arona saluta Rita Cavallaro

E’ mancata l’aronese Rita Cavallaro: aveva una ditta di confezionamento a Dormelletto.

Il saluto del sindaco Alberto Gusmeroli

“Era una cittadina stra-innamorata di Arona, una ragazza speciale, esuberante, forte anche nella malattia. A volte, per qualcuno, sopra le righe ma era il suo amore fortissimo per Arona.

L’ho conosciuta un inverno che aveva nevicato e mi aveva domandato qualcosa sulla città e per l’occasione ero andata a trovarla presso la sua ditta a Dormelletto. Mi offrii il caffè, mi presentò le dipendenti e da allora mi scriveva tantissimo, quasi ogni giorno, chiedendomi informazioni su quanto facevamo ad Arona o dettagli sulla città.

Durante il Covid ha tagliato e assemblato migliaia di mascherine di stoffa gratuitamente, all’inizio non c’erano mascherine e il suo lavoro e delle sue dipendenti è stato utilissimo a evitare la propagazione del virus ad Arona e in tutto il territorio. Era persona di gran cuore e forse proprio il cuore l’ha abbandonata questa notte, nel dispiacere di tutti gli amici, conoscenti, parenti e i Suoi adorati fratello e Sorella. Tutti noi abbiamo avuto la fortuna, l’onore e il piacere della sua conoscenza”.