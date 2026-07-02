Arona saluta Mariangela Botti

E’ mancata all’età di 77 anni Mariangela Botti, molto nota nell’aronese per la sua agenzia di viaggi in corso Marconi ma anche per l’amore per la sua città di adozione, ovvero Arona, benché dormellettese. A tracciarne un sentito ricordo è il sindaco Alberto Gusmeroli.

Le parole del primo cittadino di Arona

“Negli ultimi dieci anni la nostra strada si è incrociata tante volte e, a modo nostro, ci siamo voluti bene. Un bene fatto di sincerità, di rispetto e di quella schiettezza che era il suo marchio di fabbrica. Mariangela non conosceva l’ipocrisia: diceva sempre quello che pensava, senza paura di esporsi. E quando riteneva giusta una causa o una persona, la difendeva con tutta sé stessa, contro tutto e tutti.

Era una donna di straordinaria forza, tenace, orgogliosa, dotata di una fine intelligenza e di un cuore grande. Dietro quel carattere deciso c’era una sensibilità profonda. Un amore immenso per suo figlio Umberto, che era il centro del suo mondo, il suo orgoglio più grande. In questi ultimi mesi ci siamo sentiti spesso. Ho seguito la sua lotta, una lotta affrontata con il coraggio che l’ha sempre contraddistinta. Anche nella sofferenza è rimasta Mariangela: autentica, combattiva, incapace di arrendersi davvero.

Aronese fino al midollo. Anche se viveva a Dormelletto, Arona era parte della sua anima. La amava, la difendeva, la viveva con passione, come fanno solo coloro che sentono un luogo come parte della propria identità. Mancherà a tantissimi, proprio per quel suo modo di essere vera. Vera nelle parole, vera nei sentimenti, vera nelle amicizie, vera anche quando era scomoda. E oggi, forse più che mai, ci rendiamo conto di quanto persone così siano preziose. Ciao, Mariangela. Grazie per essere stata esattamente come eri: vera, forte, intelligente, generosa e libera. Un pensiero affettuoso e un abbraccio sincero a Umberto, alla tua famiglia e a tutti coloro che oggi piangono la tua scomparsa.

Ciao, Mariangela. Ti porteremo nel cuore”.