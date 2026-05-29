Arona, riapre il Lido: sabato 30 maggio l’inaugurazione

Arona si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo dell’estate e della socialità cittadina.

L’inaugurazione

Sabato 30 maggio alle ore 11.30 sarà inaugurato ufficialmente il “Nuovo Lido di Arona”, che torna a vivere con una nuova gestione e una concessione della durata di 9 anni, elemento fondamentale per garantire programmazione, investimenti e continuità nello sviluppo della struttura.

La nuova gestione è stata riconfermata a Nina e Martina Pezzuti, che accompagneranno il rilancio di uno spazio storico per la città, destinato a diventare ancora una volta punto di riferimento per residenti, famiglie, giovani e turisti.

Nonostante i tempi ristretti imposti dall’avvio della stagione estiva, il Lido si presenterà già profondamente rinnovato nella distribuzione degli spazi e nell’organizzazione delle attività.

La zona del chiosco è stata infatti ripensata e spostata rispetto agli anni precedenti, mentre è stata completata l’area balneare insieme alla nuova pista da ballo che ospiterà il tradizionale appuntamento estivo con il ballo liscio, da sempre molto amato dagli aronesi.

Gli interventi strutturali proseguiranno anche nel corso del prossimo anno, nell’ambito di un progetto di valorizzazione più ampio che punta a restituire al Lido un ruolo centrale nella vita turistica e aggregativa della città.

“Il MEEM – Nuovo Lido di Arona – rappresenta molto più di una semplice riapertura – dichiara il Sindaco di Arona, On. Alberto Gusmeroli –. È il segnale concreto della volontà di restituire ai cittadini uno spazio storico, identitario e strategico per il turismo aronese.

Dopo anni, oggi possiamo finalmente guardare avanti con una gestione motivata e con una prospettiva di lungo periodo. La nuova gestione per nove anni accompagnerà il rilancio di uno spazio storico per la città, destinato a diventare ancora una volta un punto di riferimento per residenti, famiglie, giovani e turisti.”

Grande entusiasmo anche da parte delle nuove gestrici, Nina e Martina Pezzuti: “Per noi questa è una sfida bellissima e un grande onore. Il Lido è un luogo del cuore per tantissime persone e vogliamo farlo tornare ad essere uno spazio aperto a tutti, dove convivano relax, divertimento, musica e qualità dell’accoglienza. Abbiamo lavorato intensamente per essere

pronti già per questa estate, realizzando un chiosco tutto nuovo e continueremo a investire nei prossimi mesi per rendere il Nuovo Lido di Arona sempre più bello e funzionale con l’area cani dedicata, uno spazio adibito ai bambini, un campo da beach volley e un’area svago attrezzata sulla spiaggia. La balneazione partirà dal 15 giugno con l’assistenza dedicata ai bagnanti”.

L’inaugurazione di sabato 30 maggio alle ore 11.30 sarà aperta a tutta la cittadinanza.