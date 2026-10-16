Arona ottiene 271mila euro dalla Regione Piemonte: verrà restaurato il Palazzo Comunale

Nuove risorse dunque per la valorizzazione del patrimonio storico della città.

Le parole del sindaco Alberto Gusmeroli

“In tre mesi abbiamo ottenuto circa 1.1 milioni di euro in contributi. 758mila euro dallo Stato per l’efficientamento energetico delle scuole: Dante Alighieri e Giovanni XXIII ma anche il centro incontro anziani – spiega il sindaco Alberto Gusmeroli – 60mila euro da Enel Cuore per il bar del nuovo Museo Fanny Usellini. 43mila euro dallo Stato per un nuovo campo da calcio, grazie a uno stanziamento che, come parlamentare, ho potuto destinare ad Arona. I lavori tra l’altro inizieranno a breve. Infine 271mila euro dalla Regione Piemonte per il restauro del Palazzo Comunale.

Verranno quindi restaurate le facciate del cortile storico, il porticato con le colonne in serizzo e i capitelli quattrocenteschi, la scala dell’Aula Magna, le antiche porte in legno e il vecchio ingresso. Un intervento complessivo di 336.755 euro, finanziato per 271.107 euro dalla Regione Piemonte attraverso il programma FESR 2021-2027 e per 65.648 euro dal Comune. Questi oltre 1,1 milioni di euro si aggiungono ai diversi milioni di euro di contributi a fondo perduto ottenuti in 16 anni, che hanno contribuito a trasformare profondamente Arona. Risorse esterne che permettono di realizzare opere, migliorare i servizi e mantenere i conti comunali in ordine e soprattutto, senza debiti.

Un ringraziamento particolare a tutti gli assessori e consiglieri per l’impegno profuso al mio fianco, i dipendenti comunali per l’impegno e la professionalità con cui partecipano ai numerosi bandi di finanziamento, contribuendo a ottenere risorse preziose per la nostra città e i cittadini per il sostegno che non ci fanno mai mancare”.