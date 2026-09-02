“Arona Insieme On Stage” torna con la terza edizione l’11 e 12 settembre

Arona si prepara a vivere un nuovo fine settimana all’insegna della musica, dello sport, dell’intrattenimento e della partecipazione. Venerdì 11 e sabato 12 settembre, in piazzale Aldo Moro, torna “Arona Insieme On Stage”, manifestazione giunta quest’anno alla terza edizione, nata con l’obiettivo di creare un grande momento di aggregazione capace di coinvolgere giovani, famiglie, associazioni cittadine e realtà del territorio.

Evento ormai consolidato

L’iniziativa, con ingresso completamente gratuito, si conferma anche quest’anno come uno degli appuntamenti dedicati alla socialità e alla valorizzazione delle energie di Arona, proponendo due giornate di musica, spettacolo e intrattenimento, con una particolare attenzione al mondo dello sport e delle associazioni del territorio.

Ad aprire la manifestazione, venerdì 11 settembre, saranno dalle ore 18 alle 23 le esibizioni delle scuole di ballo e delle scuole di musica, insieme agli artisti del territorio.

Ma la serata di venerdì riserverà anche una sorpresa. Dalle ore 23 all’1.30 piazzale Aldo Moro si trasformerà in una grande festa dedicata soprattutto ai più giovani, con un ospite speciale il cui nome, per il momento, resta rigorosamente top secret, seguito dal DJ Set by ATOM by Talentix. Un’attesa destinata quindi a crescere nei prossimi giorni, quando saranno svelati nuovi dettagli sull’appuntamento.

Musica, spettacolo e food & beverage

A completare l’esperienza di “Arona Insieme On Stage”, per entrambe le serate, sarà allestita a fianco del palco un’area dedicata al food & beverage, pensata per accompagnare il pubblico durante gli spettacoli e permettere a cittadini e visitatori di vivere la manifestazione in un’atmosfera piacevole e conviviale.

Un ulteriore elemento che arricchisce la proposta dell’evento, creando uno spazio di incontro e socialità e offrendo la possibilità di trascorrere l’intera serata in piazzale Aldo Moro, tra musica, spettacolo, buon cibo e convivialità.

Sei sono le attività aronesi che parteciperanno: L’Antica Genova con pizza e focaccia, Elisa Biancato con le crepes, Maurizio Galasso con i panini farciti, 432 Events con i semi di zucca, Pizza Più e l’Incrocio Pub con birra alla spina.

SABATO protagonista lo sport con la “FESTA DELLO SPORT”

Particolarmente significativa sarà la giornata di sabato 12 settembre, che dalle ore 10 alle 18 vedrà protagonista la Festa dello Sport, con la partecipazione delle associazioni sportive del territorio, sempre in piazzale Aldo Moro.

Un momento importante per presentare alla cittadinanza la ricchezza e la varietà dell’offerta sportiva aronese, dando visibilità alle tante società e associazioni che quotidianamente svolgono un ruolo fondamentale nella crescita dei ragazzi, nella promozione di corretti stili di vita e nella costruzione di una comunità sempre più inclusiva.

“La Festa dello Sport rappresenta un momento prezioso per la nostra città – dichiara l’Assessore allo Sport Alessandra Marchesi – perché permette alle associazioni sportive di incontrarsi, presentarsi e soprattutto di avvicinare bambini, ragazzi e famiglie alle tante discipline che il nostro territorio offre. Lo sport è aggregazione, educazione, benessere e inclusione. Ringrazio tutte le associazioni che hanno scelto di partecipare e che, con il loro impegno quotidiano, rappresentano una risorsa straordinaria per Arona”.

Dalle 18 alle 22 torneranno quindi le scuole di musica e di danza e gli artisti del territorio, mentre dalle 22 all’1.30 sarà la volta di MONDO MARCIO e DJ Set, per chiudere la manifestazione con un grande appuntamento musicale.

Un evento nato dall’energia e dall’iniziativa dei giovani Arona Insieme On Stage porta con sé anche un elemento particolarmente significativo: per il terzo anno consecutivo, l’organizzazione vede protagonisti giovani amministratori e consiglieri comunali, che hanno creduto nella possibilità di costruire un appuntamento capace di parlare alle nuove generazioni e, contemporaneamente, di coinvolgere l’intera comunità.

“Arrivare alla terza edizione è per noi motivo di grande soddisfazione – dichiarano i consiglieri comunali Andrea Arrigoni e Francesco Provicoli e l’Assessore Davide Casazza – perché significa aver trasformato un’idea nata dalla volontà di creare un momento di aggregazione per i giovani in un appuntamento che oggi appartiene alla città.

Anche quest’anno abbiamo voluto mettere insieme musica, sport, associazionismo e talenti del territorio, creando uno spazio gratuito e aperto a tutti. E abbiamo voluto riservare anche qualche sorpresa, che sveleremo solo al momento giusto. Il nostro ringraziamento va a chi ha creduto in questo progetto fin dall’inizio e a tutte le realtà che contribuiscono concretamente a renderlo possibile”.

La manifestazione vuole infatti rappresentare un’occasione per valorizzare i talenti locali, dando spazio alle numerose realtà musicali e di danza e agli artisti del territorio che animeranno entrambe le serate. Un ringraziamento particolare va quindi a tutte le associazioni musicali e di danza, alle scuole, agli artisti e a tutti coloro che saliranno sul palco, contribuendo con la propria passione alla riuscita dell’evento.

“Arona Insieme On Stage è un esempio concreto di come la collaborazione tra Amministrazione, associazioni, volontari e giovani possa trasformarsi in un appuntamento capace di coinvolgere tutta la città – dichiara il Sindaco Alberto Gusmeroli –. La terza edizione conferma la bontà di un progetto che negli anni è cresciuto e che riesce a mettere insieme mondi diversi: lo sport, la musica, la danza, l’intrattenimento e soprattutto la voglia di stare insieme. Ringrazio i giovani amministratori che hanno lavorato alla realizzazione dell’iniziativa, Pro Loco, ASCOM e Croce Rossa, tutte le associazioni sportive, musicali e di danza, gli artisti e tutti coloro che contribuiranno alle due giornate. L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza: ci aspettiamo due giornate di grande partecipazione, nel segno di un’Arona che sa stare insieme e valorizzare le proprie energie”.

La realizzazione di “Arona Insieme On Stage” è resa possibile anche grazie alla collaborazione e al prezioso contributo di Pro Loco Arona, ASCOM e Croce RossaItaliana – Comitato di Arona e Lesa, realtà che affiancano l’Amministrazione comunale nella costruzione di un evento che mette al centro partecipazione, territorio e comunità.

“Arona Insieme On Stage è una manifestazione nella quale Pro Loco Arona crede molto, perché interpreta perfettamente quello spirito di partecipazione, aggregazione e valorizzazione della città che cerchiamo di promuovere attraverso le nostre attività – dichiara Alberto Tampieri, Presidente della Pro Loco Arona –. Vedere piazzale Aldo Moro animarsi per due giornate, coinvolgendo giovani, famiglie, associazioni, scuole, sportivi e artisti, significa offrire ad Arona un’occasione importante per stare insieme e vivere la città. Siamo quindi felici di essere ancora una volta al fianco dell’Amministrazione comunale e di tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione, con l’auspicio che questa terza edizione possa richiamare un pubblico ancora più numeroso.”

“La presenza della Croce Rossa a una manifestazione come Arona Insieme On Stage va oltre il necessario supporto all’evento e rappresenta la volontà di essere parte attiva della vita della nostra comunità – sottolinea Emanuele Valent, Direttore Amministrativo della Croce Rossa Italiana – Comitato di Arona e Lesa –. Occasioni come questa permettono di incontrare le persone, avvicinare soprattutto i più giovani al mondo del volontariato e ricordare quanto siano importanti la partecipazione, la solidarietà e l’attenzione verso gli altri. Siamo orgogliosi di contribuire a un appuntamento che mette insieme generazioni e realtà diverse del territorio e ringraziamo tutti i nostri volontari che, con disponibilità e professionalità, saranno ancora una volta presenti”.

“Arona on Stage” è forse l’evento che chiude la stagione estiva”, spiega il Presidente Ascom, Giorgio Oreglia. Come sempre vorrei ringraziare l’Amministrazione e tutti gli organizzatori per l’impegno nel realizzare e promuovere gli eventi in città. Ritengo comunque che l’impatto economico sulle attività locali vada due velocità distinte: per il comparto della Ristorazione la stagione è andata bene, nonostante il grande caldo di giorno, i pochi giorni di pioggia rispetto alla media, hanno fatto sì che la sera si potesse lavorare bene. Il grande afflusso di pubblico legato a spettacoli come i fuochi d’artificio ha premiato i pubblici esercizi, registrando buoni numeri. Per il commercio al dettaglio la situazione resta complessa. Nonostante l’alto numero di presenze in città, i negozi di vicinato non sempre riescono a trasformare i passaggi in concrete vendite. Capisco benissimo che fare shopping sia differente dal consumo istantaneo di un aperitivo o di una cena. Come Ascom, il nostro obiettivo resta quello di collaborare attivamente con l’Amministrazione, e far in modo che gli eventi siano un sostegno per tutto il tessuto commerciale, nessuna categoria esclusa, cercando di capire come intercettare quel flusso di persone e far scoprire loro la qualità, l’accoglienza e l’eccellenza dei nostri negozi”.

“Arona Insieme On Stage” si svolgerà venerdì 11 e sabato 12 settembre in piazzale Aldo Moro, con ingresso gratuito per entrambe le giornate. Un appuntamento pensato per vivere Arona attraverso le sue tante espressioni: musica, food & beverage, sport, spettacolo e soprattutto comunità.

E per scoprire chi salirà sul palco venerdì sera bisognerà aspettare ancora un po’.