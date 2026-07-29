“Arona in Rosa 2026”: quattro giorni di musica, spettacoli, arte ed emozioni sul Lago Maggiore

Dal 30 luglio al 2 agosto Arona si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’estate con Arona in Rosa 2026, la manifestazione che trasformerà il lungolago e il centro cittadino in un grande palcoscenico a cielo aperto, capace di coniugare musica, cultura, intrattenimento e suggestione in una cornice unica affacciata sul Lago Maggiore.

Arona in Rosa

Il programma, organizzato dal Comune di Arona, Proloco, Ascom e Croce Rossa, propone eventi pensati per coinvolgere pubblici di tutte le età, con concerti live, dj set, mercatini, un’installazione artistica partecipata e il tradizionale spettacolo piromusicale che, anche quest’anno, rappresenterà il momento culminante della rassegna.

L’edizione 2026 prenderà il via giovedì 30 luglio in Piazza del Popolo con il concerto dei The Blue Smoky, mentre venerdì 31 luglio il Lungolago Nassiriya ospiterà il coinvolgente live degli 883nd, tribute band dedicata agli 883 e il ballo liscio al Lido di Arona.

La giornata di sabato 1° agosto inizierà all’alba con “Poesia per violoncello e voce”, un momento di grande intensità artistica in Piazza del Popolo con E. Lombardo e F. Acquaviva.

Dalle ore 10 il Lungolago Marconi si animerà con i tradizionali mercatini, mentre la serata sarà affidata al DJ Set di Roberto Ferrari sul Lungolago della Repubblica.

Per tutto il weekend, dal 31 luglio al 2 agosto, Piazza San Graziano ospiterà inoltre COSMOSI, un’opera d’arte collettiva che inviterà bambini, cittadini e visitatori a diventare protagonisti di un’esperienza creativa condivisa. “COSMOSI è una straordinaria installazione artistica urbana e un’opera di arte collettiva e partecipata – afferma l’Assessore Monica D’Alessandro. L’evento trasformerà Piazza San Graziano in un organismo vivente, animato da più di 300 sfere di varie dimensioni decorate da bambini, adulti, attività commerciali e cittadini. L’entusiasmo con cui abbiamo accolto la proposta di Area Libera riflette la voglia di partecipazione attiva che anima il nostro territorio. Ognuno potrà dare vita a questa grande opera corale, esternando il proprio mondo interiore con la propria immaginazione”.

Gran finale domenica 2 agosto con LUMINA, l’atteso spettacolo piromusicale sul Lungolago Marconi, che alle ore 22.30 illuminerà il cielo di Arona con un’esibizione capace di coniugare fuochi d’artificio, musica ed effetti scenografici, regalando uno dei momenti più emozionanti dell’estate aronese.

“Con Arona in Rosa arriviamo al culmine di un’estate che è andata benissimo in termini di partecipazione di pubblico, con nuovi eventi che diventeranno parte integrante anche nei prossimi anni. Arona in Rosa è una manifestazione che negli anni è diventata un simbolo dell’estate aronese, capace di attrarre migliaia di visitatori e di valorizzare il nostro

territorio attraverso eventi di qualità. Vogliamo offrire occasioni di incontro, cultura e divertimento, sostenendo al tempo stesso le attività commerciali e promuovendo l’immagine della città come meta turistica sempre più attrattiva. Invito cittadini e turisti a partecipare numerosi e a vivere insieme queste quattro giornate di festa.”, spiega Alberto Gusmeroli, Sindaco di Arona.

L’assessore alla Cultura e agli Eventi Alessandra Marchesi sottolinea il valore del programma proposto: “Abbiamo costruito un calendario capace di unire linguaggi diversi: dalla musica dal vivo ai dj set, dall’arte partecipata agli appuntamenti più suggestivi come il concerto all’alba e il grande spettacolo piromusicale. Arona in Rosa vuole essere

un’esperienza da vivere in ogni momento della giornata, valorizzando gli spazi più belli della città e offrendo occasioni di partecipazione per famiglie, giovani e visitatori. Saranno quattro giorni ricchi di emozioni e di grande qualità.”

Con ingresso gratuito a tutti gli appuntamenti, “Arona in Rosa 2026” si conferma uno degli eventi di punta del calendario estivo cittadino, pronto ad accendere tutta la città con musica, colori, arte e spettacolo in una delle cornici più affascinanti del Lago Maggiore.

La navetta la sera dei fuochi

In occasione della serata dei Fuochi, il Comune di Arona introduce una grande novità pensata per migliorare la mobilità cittadina e rendere ancora più semplice e sostenibile la partecipazione all’evento.

Per la prima volta sarà infatti attivata la “Navetta dei Fuochi”, un servizio completamente gratuito che rappresenta una vera e propria sperimentazione di mobilità urbana, con l’obiettivo di incentivare l’utilizzo dei parcheggi delocalizzati e ridurre il traffico nel centro cittadino e inquinamento.

Il servizio sarà effettuato con due pulmini da 18 posti, operativi dalle ore 18.30 alle ore 00.30, garantendo collegamenti continui tra tre parcheggi e il centro di Arona (cimitero Mercurago e due parcheggi al campo sportivo di via Monte Nero).

Percorso:

• Partenza: Parcheggio del Cimitero di Mercurago

• Percorso: Via Montenero

• Fermata (Drop Off): Park Margherita.

L’iniziativa rappresenta un importante passo avanti nella gestione della mobilità durante i grandi eventi cittadini, favorendo una viabilità più fluida, una maggiore sicurezza e un accesso più agevole al lungolago e alle aree interessate dalla manifestazione.

L’Amministrazione Comunale invita cittadini e visitatori a cogliere questa opportunità, scegliendo di lasciare l’auto nei parcheggi dedicati e raggiungere il centro in modo comodo, gratuito e sostenibile. Una sperimentazione che, se accolta positivamente, potrà diventare un modello da riproporre anche in occasione di altri grandi eventi cittadini. In ordine alla chiusura strade è previsto il consueto piano viabilità con la chiusura di via Monte Grappa, via Matteotti e, solo all’occorrenza, viale Baracca.

Si ringraziano gli oltre 150 volontari tra Aib Antincendio Montrigiaco, Le Aquile, Protezione Civile Regione Piemonte, le Forze dell’ordine, la Guardia Costiera e Guardia Costiera Ausiliaria e i tre partner Proloco, Ascom e Croce Rossa.