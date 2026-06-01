Arona, il San Carlone apre le sue porte per la Festa della Repubblica

Apertura straordinaria il 2 e 3 giugno a cura di Archeologistics, che gestisce il complesso per conto della Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano

San Carlone

La possibilità di salire all’interno del celebre “San Carlone” torna protagonista con un’apertura straordinaria in occasione della Festa della Repubblica. Il 2 e 3 giugno 2026 la Statua di San Carlo Borromeo ad Arona accoglierà infatti visitatori e turisti dalle 10 alle 18.30, offrendo l’opportunità di vivere un’esperienza unica tra storia, arte e panorama mozzafiato sul Lago Maggiore. La possibilità viene data da Archeologistics, che gestisce il complesso per conto della Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano.

Imponente e affascinante, la Statua di San Carlo domina dall’alto il colle situato sulla strada che collega Arona a Dagnente. Con i suoi circa 35 metri di altezza, il monumento è ben visibile anche dal lago e rappresenta uno dei simboli più iconici del territorio aronese. Conosciuto affettuosamente come “il Sancarlone”, il colosso custodisce una storia straordinaria che intreccia ingegneria, devozione e arte.

La statua è cava all’interno ed è sostenuta da una complessa struttura composta da pietra e ferro, mentre l’esterno è rivestito da lastre di rame lavorate a martello e unite tramite chiodi e tiranti. Particolarmente elaborata è la struttura metallica del braccio benedicente, progettata per resistere ai forti venti che caratterizzano la zona collinare sopra Arona.

L’opera venne realizzata su progetto di Giovan Battista Crespi, detto “il Cerano”, mentre gli scultori Siro Zanella e Bernardo Falconi si occuparono materialmente delle parti in rame, modificando leggermente il disegno originario e aumentando le proporzioni della statua. Il monumento venne completato nel 1698 e raffigura San Carlo Borromeo in piedi, con abito talare, rocchetto e mozzetta, nell’atto di benedire la città con la mano destra mentre stringe un volume con il braccio sinistro.

Uno degli aspetti più suggestivi della visita è la possibilità di salire all’interno della statua. Dal retro del piedistallo, due scale a chiocciola in ferro conducono alla balconata. Da qui, attraverso una porta nascosta tra le pieghe dell’abito del santo, si prosegue lungo una stretta scala a chiocciola e ripide scale verticali fino alla sommità. Arrivati in cima, il panorama si apre attraverso i fori corrispondenti agli occhi, alle narici e alle orecchie della statua, regalando scorci unici sul Lago Maggiore e sul territorio circostante.

Nel mese di giugno il San Carlone sarà visitabile dal giovedì al lunedì, sempre dalle 10 alle 18.30 con ultimo ingresso alle 18. Il biglietto intero per l’accesso al terrazzo panoramico e all’interno della statua è di 10 euro, mentre il solo accesso al terrazzo costa 7 euro. Riduzioni sono previste per gruppi di almeno 25 persone, scuole e ragazzi dai 6 ai 16 anni, con ingresso a 5 euro. Per le scolaresche è inoltre prevista una gratuità ogni 15 studenti paganti per un accompagnatore scolastico.

Sconto del 10% anche per i possessori del biglietto Lago Maggiore Zipline, utilizzabile entro tre giorni dall’acquisto del ticket. L’ingresso è gratuito per bambini fino ai 6 anni non compiuti – ai quali però non è consentita la salita all’interno della statua – per i possessori di Abbonamento Musei Piemonte e per le persone con disabilità. I residenti ad Arona potranno invece accedere al monumento al costo simbolico di un euro, presentando un documento d’identità valido che attesti la residenza.

Orari: la Statua è aperta dalle 10 alle 18.30, ma non è consentito l’accesso in Statua dalle 13 alle 14 (è possibile sostare nel giardino oppure visitare la Chiesa)

Info: www.statuasancarlo.it / statuasancarlo@ambrosiana.it