“Arona corre in rosa”: appuntamento domenica 15

Domenica 15 febbraio 2026, in concomitanza con la manifestazione nazionale Arona 10K, il lungolago di Arona ospiterà anche “Arona corre in rosa”, una camminata non competitiva di 5 km pensata per unire sport e sensibilizzazione: un appuntamento aperto a tutti per ribadire, insieme, un messaggio chiaro contro la violenza sulle donne.

I dettagli

L’iniziativa, promossa da ASD Podistica Arona con il coinvolgimento di realtà del territorio e con il patrocinio della Provincia di Novara, prevede ritrovo e partenza/arrivo sul Lungolago Nassirya, con partenza della camminata intorno alle 10.15 (la gara competitiva 10 km partirà alle 9.30). Iscrizione il giorno stesso con contributo di 5 euro; parte dell’incasso sarà devoluta ai Centri Antiviolenza Area Nord Novarese e Liberazione e Speranza.

«La violenza di genere si contrasta con una rete che sappia prevenire, ascoltare e intervenire – dichiara Marco Caccia, Presidente della Provincia di Novara –. Iniziative come questa rendono visibile l’impegno condiviso tra istituzioni, associazioni e territorio e ricordano che chiedere aiuto è possibile: sostenere i Centri antiviolenza significa rafforzare presìdi fondamentali di tutela e accompagnamento per donne e minori».

L’evento, infatti, si inserisce nel percorso più ampio di consolidamento delle politiche territoriali di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, fondato sull’integrazione tra tutela delle vittime, presa in carico qualificata e collaborazione strutturata tra istituzioni e servizi.

In questa cornice, iniziative pubbliche come “Arona corre in rosa” contribuiscono a rendere più riconoscibile e accessibile la rete di supporto, rafforzando al tempo stesso la cultura della prevenzione e della responsabilità condivisa.

«Camminare insieme per dire alle donne che non sono sole – sottolinea Marina Grassani, Consigliera provinciale delegata alle Pari Opportunità – Ogni singola adesione contribuisce a far crescere la responsabilità collettiva: la sensibilizzazione costruisce la cultura della non violenza, mentre il sostegno concreto ai servizi e ai presìdi che accolgono, ascoltano e accompagnano crea solidarietà».

«Lo sport è uno spazio educativo potente: insegna rispetto, regole, fiducia e responsabilità – evidenzia Barbara Pace, Consigliera provinciale delegata allo Sport –. “Arona corre in rosa” unisce movimento e partecipazione, coinvolge famiglie e giovani e trasforma una giornata di comunità in un messaggio chiaro: le relazioni sane si costruiscono ogni giorno, nella vita di tutti i giorni, nei gesti e nelle scelte che facciamo insieme».

Info utili: per la camminata non competitiva è prevista iscrizione sul posto; per dettagli organizzativi e contatti: info@podisticaarona.it – 348 8643436 (ore serali).