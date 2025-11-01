Arona celebra la Giornata delle Forze Armate il 4 Novembre

In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, l’Amministrazione Comunale di Arona celebra, martedì 4 novembre 2025, una ricorrenza che unisce memoria e impegno verso un futuro di pace e cooperazione.

4 novembre

La cerimonia si terrà alle ore 10.00 presso il Monumento ai Caduti in Piazza De Filippi, con la deposizione di una corona d’alloro in onore di tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita per la Patria.

Saranno presenti le Autorità civili e militari, il Coro degli studenti dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” diretto dal professor Marino Mora, e la tromba della Nuova Filarmonica Aronese, che accompagnerà i momenti solenni della commemorazione.

Il 4 Novembre non rappresenta solo un’occasione per ricordare la fine della Prima Guerra Mondiale e l’unità del Paese, ma anche per riflettere sul ruolo moderno delle Forze Armate, impegnate oggi in missioni internazionali di pace, ricostruzione e solidarietà.

In un mondo attraversato da conflitti e crisi umanitarie, l’esempio dei militari italiani testimonia la possibilità di trasformare la difesa in strumento di dialogo e cooperazione, contribuendo alla stabilità e alla sicurezza globale. Il Sindaco di Arona Alberto Gusmeroli sottolinea: “Le Forze Armate non sono solo presidio di sicurezza, ma anche un punto di incontro tra popoli e culture, una forza di interconnessione capace di ricostruire, pacificare e dare speranza. Il 4 Novembre è un invito a riconoscere e a sostenere questo impegno quotidiano per la pace.”

L’Amministrazione invita tutta la cittadinanza a partecipare alla cerimonia per condividere insieme i valori di unità, memoria e responsabilità verso il futuro.