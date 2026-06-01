Arona celebra domani l’80° Anniversario della Festa della Repubblica

Martedì 2 giugno 2026 la città rende omaggio ai valori fondanti della Repubblica Italiana.

L’appuntamento

La Città di Arona si prepara a celebrare con particolare solennità l’80° Anniversario della Festa della Repubblica, una ricorrenza di straordinario significato storico, civile e istituzionale che segna gli ottant’anni dalla nascita della Repubblica Italiana.

La commemorazione ufficiale si terrà martedì 2 giugno 2026 con una cerimonia pubblica aperta a tutta la cittadinanza, alle associazioni del territorio, alle autorità civili e militari e alle realtà sociali e culturali della città.

Il programma prenderà avvio alle ore 8.45 con il ritrovo in Via Gran Sasso d’Italia, seguito alle ore 9.00 dalla tradizionale parata cittadina accompagnata dalla Nuova Filarmonica Aronese. Il corteo attraverserà le principali vie cittadine fino a raggiungere Piazza San Graziano, dove alle ore 10.30 si svolgerà la cerimonia ufficiale con gli interventi istituzionali.

L’80° anniversario rappresenta un traguardo simbolico di grande valore per il Paese: un’occasione per rinnovare il senso di appartenenza alla comunità nazionale e riflettere sui principi di democrazia, libertà, pace e unità sanciti dalla Costituzione repubblicana.

«Celebrare gli ottant’anni della Repubblica significa rendere omaggio a chi ha costruito, con coraggio e sacrificio, le fondamenta democratiche del nostro Paese», dichiara il Sindaco di Arona, On. Alberto Gusmeroli. «Questa ricorrenza non è soltanto memoria storica, ma anche un invito rivolto soprattutto alle giovani generazioni affinché custodiscano e rafforzino ogni giorno i valori della libertà, della partecipazione civile e dell’unità nazionale. Invito tutti gli aronesi a partecipare numerosi e ad esporre il Tricolore come segno di orgoglio, condivisione e appartenenza alla Nostra Repubblica».

L’Amministrazione Comunale invita tutta la cittadinanza a prendere parte alla commemorazione e a vivere insieme questo importante momento di identità nazionale e coesione civile.