Arona: 151 telecamere sorvegliano la città

Sono ben 151 le telecamere che sorvegliano in vari punti la città di Arona. Di queste 131 sono collegate alle sale di controllo del comune e dei carabinieri, più altre 20 che registrano sul posto.

Sicurezza

“A queste si aggiungono le telecamere installate a tutti gli ingressi della città, che controllano le targhe dei veicoli in entrata e in uscita. Strumenti molto utili, che hanno già permesso di individuare gli autori di attività illecite e di prevenire possibili reati – fa sapere il sindaco Alberto Gusmeroli – Centro, periferie e frazioni, scuole, chiese, cimiteri, parcheggi: anno dopo anno stiamo costruendo una rete di controllo sempre più capillare, utilizzando tecnologie sempre più sofisticate.

Un sistema importante che siamo riusciti a realizzare in buona parte grazie a contributi a fondo perduto ottenuti partecipando ai bandi del Ministero dell’Interno: più sicurezza per la città utilizzando al meglio anche risorse provenienti dallo Stato.

E continuiamo a investire. Parteciperemo a un nuovo bando del Ministero dell’Interno da 100.000 euro per installare ulteriori telecamere in punti strategici: zona ex Conad, Parco di Villa Leutold, Mercurago salita alla Chiesa, rotonda di via Milano e via Vittorio Veneto. Ma non saranno le ultime. Già nel prossimo Consiglio comunale prevedremo altre installazioni, anche con dispositivi mobili da collocare dove e quando necessario”.

Tecnologia significa anche dipendenti preparate. “Alcuni agenti della nostra Polizia Locale si stanno sempre più specializzando nelle attività di prevenzione e controllo in materia di sicurezza. E i risultati si vedono anche con “Compra Sereno” al mercato del martedì. Questo martedì ho fatto personalmente un lungo sopralluogo tra i banchi e ho potuto constatare direttamente una situazione molto diversa rispetto al passato: sono spariti quei personaggi pericolosi che avevamo individuato e, per l’ennesimo martedì, non abbiamo avuto furti. È il risultato di presenza, prevenzione e controllo costante del territorio. La sicurezza si costruisce ogni giorno, con investimenti concreti, personale preparato e un controllo sempre più moderno e capillare della città”.