Approvato il progetto “Sosteniamo innovando” del Distretto Diffuso del Commercio del Lago Maggiore

“È con grande orgoglio che comunichiamo che la Regione Piemonte ha finanziato il progetto presentato dal Distretto Diffuso del Commercio del Lago Maggiore, di cui il Comune di Arona è capofila”.

Comunicato stampa del Comune di Arona

“Il progetto, denominato “Sosteniamo innovando”, prevede l’assegnazione di contributi destinati alle micro e piccole imprese del commercio del territorio, l’acquisto di nuove fioriere,

stazioni di assistenza per biciclette e fototrappole di ultima generazione, attività di formazione per le imprese, nonché interventi di comunicazione coordinata e marketing territoriale.

I numeri del progetto

• Valore complessivo del progetto strategico: € 362.875,00

• Contributo regionale: € 290.300,00 (pari all’80% del valore del progetto)

• Cofinanziamento dei Comuni del Distretto: € 72.575,00

• Fondi destinati ai contributi per finanziare interventi da parte delle imprese del commercio: € 258.050,00

• Fondi per altri interventi in conto capitale e di parte corrente: € 104.825,00

Il Distretto Diffuso del Commercio del Lago Maggiore è nato nel 2022 grazie all’impegno di Confcommercio Alto Piemonte e dei Comuni di Arona, Belgirate, Dormelletto, Lesa, Meina e Stresa, che hanno scelto di creare un sistema organizzato e strutturato per sostenere e rilanciare il commercio locale attraverso la riqualificazione urbana e un percorso di crescita condiviso e sinergico sul territorio.

Lo slogan del Distretto è “Valorizzazione e tutela dei negozi di vicinato che rappresentano la storia e la tradizione del nostro territorio”.

«Il finanziamento – dichiara il sindaco di Arona Alberto Gusmeroli – conferma la validità del percorso intrapreso dal Distretto Diffuso del Commercio del Lago Maggiore e il lavoro sinergico dei Comuni. È un risultato concreto che dimostra come il lavoro di squadra tra enti locali, associazioni di categoria e Regione Piemonte possa generare opportunità reali per il territorio, sostenendo il commercio di vicinato e migliorando la qualità urbana e l’attrattività delle nostre città».

Il contributo regionale consentirà di sostenere concretamente le micro e piccole imprese del commercio e di investire in interventi di riqualificazione urbana, formazione e promozione territoriale, rafforzando il ruolo dei negozi di vicinato come elemento centrale della vita economica e sociale delle comunità.

«Un risultato reso possibile – commenta l’assessore al commercio del Comune di Arona, Monia Mazza – grazie al lavoro congiunto dell’assessorato con il qualificante sostegno della dottoressa Monica Rondoni del Comune di Arona, e dell’impegno di tutta l’associazione Confcommercio, con particolare riferimento al dottor Maffei di Ascom, che hanno contribuito in modo determinante alla progettazione e alla realizzazione dell’iniziativa. Un sentito ringraziamento ai Comuni partecipanti al Distretto e alla Regione Piemonte, che continua a credere nel ruolo strategico del Commercio, dei negozi di vicinato e del Distretto, come strumenti di sviluppo e valorizzazione dei territori».