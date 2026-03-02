I lavori saranno eseguiti dopo l'estate

E’ stato approvato il progetto esecutivo per la rinaturalizzazione della spiaggia di Madonna di Campagna a Lesa.

I lavori

Le opere, dal valore di 135.000 euro, sono finanziati da Regione Piemonte, fondi Cipais grazie al Parco del Ticino. La spiaggia sarà a servizio anche della Casa Del Fiore. Con il bilancio comunale finanzieremo le opere di accessibilità e abbattimento delle barriere architettoniche, per circa 20.000 euro.

“Con l’ufficio tecnico e il parco programmeremo i lavori per il termine della prossima stagione turistica” fa sapere il sindaco Luca Bona.