Approvato il progetto di allungamento di uno dei pontile del porto di Solcio

Le giunte del mese di settembre hanno approvato il progetto di allungamento di uno dei pontili del porto di Solcio.
I dettagli
L’ampliamento del pontile di Solcio permetterà di riservare posti barca alla Guardia Costiera e ai mezzi acquatici della Croce Rossa Italiana, liberando spazi che verranno assegnati a coloro che hanno partecipato ai bandi di assegnazione risultando tra i primi esclusi.
“La digitalizzazione dello Stato Civile del Comune di Lesa è una realtà – fa sapere il sindaco Luca Bona – Lesa risulta tra quel 25% dei Comuni italiani che hanno raggiunto uno degli obiettivi legati al P.N.R.R.; complimenti quindi ai funzionari del nostro Municipio per l’ottimo risultato”.