Approvato il progetto di allungamento di uno dei pontile del porto di Solcio

E' stato anche digitalizzato lo Stato Civile del municipio

Lesa · 01/10/2025 alle 07:08

Le giunte del mese di settembre hanno approvato il progetto di allungamento di uno dei pontili del porto di Solcio.

I dettagli

L’ampliamento del pontile di Solcio permetterà di riservare posti barca alla Guardia Costiera e ai mezzi acquatici della Croce Rossa Italiana, liberando spazi che verranno assegnati a coloro che hanno partecipato ai bandi di assegnazione risultando tra i primi esclusi.

“La digitalizzazione dello Stato Civile del Comune di Lesa è una realtà – fa sapere il sindaco Luca Bona – Lesa risulta tra quel 25% dei Comuni italiani che hanno raggiunto uno degli obiettivi legati al P.N.R.R.; complimenti quindi ai funzionari del nostro Municipio per l’ottimo risultato”.

