Approvato il bando per l’incentivo all’installazione di "Bolle-Dehors" in Piazza del Popolo ad Arona

Attualità

L'amministrazione è fiduciosa che l'approvazione di questo bando sia ben accolto dalle attività di piazza del Popolo e trovi il loro consenso per l'avvio di un progetto ad ampio respiro

L'obiettivo è quello di incrementare turismo e commercio nei mesi dell'anno meno frequentati, utilizzando risorse vincolate al turismo e destinando il gettito dei plateatici ad aiuti a situazioni di necessità dei servizi sociali.

I dettagli

La Giunta comunale ha approvato in data 20 agosto 2025 il bando per l’incentivo all’installazione delle iconiche bolle scenografiche in Piazza del Popolo, che ospiteranno i dehors invernali di quattro attività di somministrazione.

Il contributo, pari a circa 66.000 euro, coprirà i costi di montaggio, basamento e sistemi di riscaldamento (pompe di calore) e sarà interamente finanziato tramite l’avanzo vincolato dell’imposta di soggiorno, fondi utilizzabili esclusivamente per progetti in ambito turistico.

L'iniziativa rientra infatti in un più ampio programma di destagionalizzazione del turismo, volto a valorizzare il centro cittadino anche nei mesi meno frequentati.

L’intero importo che le attività coinvolte verseranno come canone per l’occupazione del suolo pubblico (plateatico) nei cinque anni prossimi sarà reinvestito in progetti sociali, con particolare attenzione all’incremento dei servizi alla persona e alla gestione di eventuali situazioni di fragilità.

La parola a sindaco e assessori

“L’obiettivo è chiaro: far vivere la nostra città tutto l’anno, rendendo attrattiva Piazza del Popolo anche nei mesi invernali, utilizzando l’imposta di soggiorno e investendo gli introiti da plateatico in progetti e aiuti dei servizi sociali", dichiara il Sindaco di Arona, On. Alberto Gusmeroli.

“Questo intervento è anche una forma concreta di sostegno al commercio locale," spiega l’Assessore al Commercio Monia Mazza. Creiamo un ambiente unico che valorizza la piazza, promuovendo l’accoglienza e dando una spinta alle attività durante un periodo che storicamente è meno frequentato. È un esempio perfetto di come pubblico e privato possano collaborare per un obiettivo comune.”

L’Assessore al Turismo Alessandra Marchesi commenta: Le “bolle”, eleganti installazioni trasparenti riscaldate e illuminate, saranno allestite nel cuore della piazza, trasformandola in un salotto urbano invernale: uno spazio accogliente e suggestivo, protetto dalle intemperie ma immerso nell’atmosfera natalizia. A rendere l’esperienza ancora più coinvolgente contribuiranno raffinate decorazioni natalizie e la presenza della tradizionale pista di pattinaggio sul ghiaccio, posizionata tra le bolle".

L’assessore al Welfare Marina Grassani ha commentato: “L’iniziativa promossa dall’amministrazione, oltre ai benefici commerciale, turistico e ambientale, vanta anche una significativa finalità sociale. La scelta di destinare gli introiti relativi al plateatico, alle categorie fragili, si tradurrà in un incremento della contribuzione economica per bollette, affitti, ticket alimentari, ecc. a beneficio di chi è in difficoltà.”

A partire da novembre e fino a febbraio, Piazza del Popolo si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico incantato, animato da luci, scenografie e momenti di convivialità. L’obiettivo è duplice: valorizzare il centro storico durante la stagione invernale e promuovere il commercio locale in un contesto urbano curato e attrattivo.

Visto l’interesse già manifestato da altre zone della città, l’Amministrazione valuterà, nei prossimi anni, l’estensione dell’iniziativa ad altre aree, come lungolago Marconi, piazza San Graziano e corso Repubblica.

L'amministrazione è fiduciosa che l'approvazione di questo bando sia ben accolto dalle attività di piazza del Popolo e trovi il loro consenso per l'avvio di un progetto ad ampio respiro: turistico, sociale e di grande accoglienza. Con questo progetto infatti, Arona conferma la volontà di coniugare innovazione, qualità urbana e promozione turistica, offrendo un'esperienza straordinaria non solo durante le feste, ma per tutta la stagione invernale.