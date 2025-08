Ad Arona si pensa già al Natale: in piazza del Popolo arriveranno le bolle

Novità

Da novembre a febbraio

Approvato in consiglio comunale lo stanziamento per incentivare i locali di piazza del Popolo a creare una magica atmosfera durante le feste di Natale.

Il progetto

A partire da novembre e fino a febbraio, Piazza del Popolo diventerà il palcoscenico incantato: un luogo dove luci, atmosfera e scenografie natalizie si fonderanno per offrire a cittadini e turisti un’esperienza senza precedenti. Arona si prepara così a vivere un Natale spettacolare, ma non solo.

Il cuore della piazza ospiterà infatti le iconiche “bolle scenografiche”, installazioni trasparenti dal design elegante, pensate per accogliere i dehors invernali di quattro attività di somministrazione che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa del Comune.

Le bolle, illuminate e riscaldate, diventeranno spazi di incontro e convivialità protetti dalle intemperie, senza rinunciare alla bellezza e al calore dell’atmosfera natalizia.

L’installazione sarà impreziosita da decorazioni natalizie curate nei minimi dettagli e, a completamento dello scenario, la pista di pattinaggio su ghiaccio al centro delle bolle.

Per sostenere il progetto, il Comune di Arona ha previsto un contributo economico pari al 50% del costo delle bolle, comprensivo di montaggio, basamento e pompa di calore. L'investimento sarà recuperato in cinque anni attraverso la regolare contribuzione delle attività per l’utilizzo del plateatico.

L’incentivo è pari a 66.000 euro presi dall’imposta di soggiorno che serve a questi scopi e rientreranno in misura superiore grazie all’incasso della tassa di occupazione dello spazio pubblico, con anche un risparmio sugli addobbi natalizi che saranno coordinati. Negli anni prossimi, viste le richieste ricevute da altre parti della città, sarà possibile valutare l’estensione dell’incentivo anche in altre zone.

Questa iniziativa si inserisce in un più ampio programma di valorizzazione del centro cittadino durante il periodo natalizio, con l’intento di rendere Piazza del Popolo un vero e proprio centro di attrazione e aggregazione, capace di coniugare spirito delle feste, promozione commerciale e qualità urbana. E' intenzione dell'amministrazione comunale

estendere, qualora ci fosse la richiesta, l'iniziativa anche a lungo lago Marconi, piazza San Graziano e corso Repubblica

Il progetto nasce da una sinergia virtuosa tra l’Amministrazione comunale e le realtà economiche locali, con l’obiettivo condiviso di offrire un Natale spettacolare, coinvolgente e identitario per tutta la comunità.

Il Sindaco, On. Alberto Gusmeroli, commenta: «Abbiamo voluto immaginare una Piazza del Popolo che incanti e sorprenda, con un’atmosfera unica in grado di competere con le più belle piazze europee. Questo progetto è un investimento non solo in bellezza e attrattività, ma anche di fiducia verso le attività locali. Arona sarà un punto di

riferimento natalizio per tutto il Lago Maggiore.»

Monia Mazza, Assessore al Commercio, aggiunge: «Con questo intervento vogliamo dare un segnale forte di supporto ai nostri esercenti. Le bolle scenografiche rappresentano un modo innovativo per unire qualità urbana e promozione commerciale, offrendo ai cittadini e ai visitatori un motivo in più per vivere il centro anche durante l’inverno.»

Alessandra Marchesi, Assessore al Turismo, conclude: «Stiamo costruendo un Natale da vivere, da fotografare, da ricordare. L’obiettivo è posizionare Arona come destinazione turistica anche nella stagione invernale, grazie a un progetto che fonde tradizione, creatività e identità territoriale.»

Un'iniziativa analoga è già attiva da anni nel Comune di Locarno, in Svizzera e in molteplici città Europee.