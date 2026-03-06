Approvato a Lesa il progetto esecutivo per la rinaturalizzazione della spiaggia di Madonna di Campagna

Il Comune di Lesa finanzierà con circa 20.000€ le opere per l’abbattimento delle barriere architettoniche e di miglior accessibilità alla spiaggia, che sarà anche al servizio dei piccoli ospiti della Casa del Fiore. I lavori saranno programmati per il termine della ormai prossima stagione turistica e avranno come stazione appaltante l’ente di gestione aree protette Ticino e Lago Maggiore.

I dettagli

Come evidenziato dal Sindaco Luca Bona, nella prima planimetria si evince lo stato attuale della spiaggia che sta subendo un’importante erosione. Le opere di rigenerazione, tramite consolidate tecniche di ingegneria naturalistica, mireranno a recuperarne l’originaria conformazione eliminando le parti di cemento a lago e a mascherare per quanto possibile i muri delle proprietà private confinanti. Verranno utilizzati solo materiali naturali e il verde esistente sarà rinnovato.

Verranno creati due piani di spiaggia su due livelli leggermente degradanti verso il lago, oltre ad un terzo ove il livello di battigia si avrà a quote prossime allo zero idrometrico (193,1 metri sul livello del mare). La parte di spiaggia superiore e più estesa sarà sempre fruibile salvo ovviamente nei casi di raggiungimento del livello di piena del lago. Tale progetto ha già ottenuto la validazione da parte di tutti gli enti competenti compresa la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio.