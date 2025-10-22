Approvata la riqualificazione dell’ex campo da calcio di via Monte Zeda ad Arona

E’ stato approvato in giunta il progetto per riqualificare l’ex campo da calcio di via Monte Zeda. Il sindaco Alberto Gusmeroli con l’assessore Monica D’Alessandro lo ha comunicato anche ai ragazzi delle scuole medie che, attraverso una lettera, avevano chiesto la realizzazione di un campo da pallavolo e un’area per giocare a calcio. E, pare, potrebbero giocarci prima di finire l’anno scolastico.

L’intervento

“Realizzeremo un parcheggio da 50 posti per i residenti e i negozi ma anche per la vicina sede Avis – spiega il sindaco – Niente asfalto ma in stabilizzato drenante per circa 1.300 metri quadrati. Poi ci sarà un’area verde a favore della scuola media come da richiesta della dirigenza e dei bambini con area tavoli e panche per fare scuola all’aperto o ricreazione, area orto urbano in cui possono coltivare insieme giovani e meno giovani, un’area fitness attrezzata e un campo da pallavolo. Poi una zona verde libera a disposizione di tutti con una porta per giocare a calcio. Verranno abbattuti tutti i muri perimetrali e i vecchi spogliatoi e verranno piantate siepi per tutto il perimetro per abbellire e ossigenare.

L’area sarà completamente illuminata e monitorata da telecamere. La parte della scuola sarà recintata e in uso esclusivo ma la scuola potrà farla utilizzare ad Associazioni ad esempio alla pallavolo o al Parkour. Ricordo che il campo è stato venduto dal comune nel 2003 a 1,4 milioni di euro, ricomprato da noi a 950.000 euro ma con l’obbligo di vederci restituita l’intera cifra nel momento in cui chiunque ristrutturerà l’area ex capra. Spenderemo circa 150milaeuro e la città avrà a disposizione un’area che cambierà l’assetto e il baricentro di un quartiere”.