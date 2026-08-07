Appello del Rifugio Miletta: “Ci servono donatori”

Rifugio Miletta aiuta animali di specie diversissime, dal gatto al cervo, dal piccione al falco, dal riccio alla volpe, intervenendo su un territorio molto vasto e accogliendo ogni anno migliaia di individui feriti, malati o in difficoltà.

L’appello

“Le spese sono enormi e continue: cure veterinarie, farmaci, cibo, fieno, materiali, carburante, strutture, manutenzioni e persone che ogni giorno puliscono, alimentano e somministrano terapie.

Alle richieste quotidiane si aggiungono quelle che arrivano da tutta Italia per offrire una casa ad animali selvatici con disabilità che non possono essere reintrodotti in natura. Accoglierli richiederebbe nuovi spazi, nuove strutture e risorse sufficienti per mantenerli e curarli per il resto della loro vita.

Siamo arrivati davanti a una scelta che non vogliamo fare: iniziare a rifiutare molti animali oppure aumentare sensibilmente il numero delle persone che sostengono Rifugio Miletta ogni mese.

Se dovessimo ridurre gli ingressi, in base a quali criteri dovremmo decidere? Alla specie? Alla gravità delle condizioni? Alla provenienza? Al costo delle cure? Quale animale dovrebbe avere diritto a essere aiutato e quale no?

Noi non vogliamo scegliere chi merita una possibilità. Per continuare a intervenire, però, abbiamo bisogno di molte più sostenitrici e sostenitori.

Se ancora non ci sostieni, registrati qui: https://www.rifugiomiletta.org/diventa-sostenitore/

Imposta la donazione mensile dell’importo che ti è più comodo.

Abbiamo bisogno che molte persone scelgano di esserci con una cifra per loro sostenibile. Solo così potremo continuare ad aiutare senza dover decidere chi lasciare indietro.

Se ci sostieni già, condividi questo post e racconta ai tuoi contatti ciò che facciamo. Nella tua “Pagina personale” (link in ogni Miletter) trovi anche il Link amico, che puoi utilizzare per invitare altre persone a diventare sostenitrici o sostenitori e ricevere piccoli riconoscimenti, naturalmente non in denaro”.