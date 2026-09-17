Apertura del nuovo anno di attività per Auser Arona Aps

Apertura ufficiale del nuovo anno di attività per Auser Arona Aps, martedì 15 settembre nel Centro Extra di via Fratelli Bandiera.

Auser Arona Aps

Presenti le tante volontarie che animano l’associazione, il presidente Enzo Ciraolo e l’assessore al Welfare e vicesindaco Marina Grassani. “L’anno scorso quando mi avete proposto il vostro programma ho pensato “chissà se ce la faranno è molto ambizioso” – ha detto Grassani – e invece mi avete piacevolmente stupito. Ad Arona c’è un Centro Incontro ma ci siamo resi conto che probabilmente non basta quindi abbiamo deciso di sostenere Auser Arona Aps per tutto il lavoro che fa per la cittadinanza. Devo dire inoltre che Auser contribuisce insieme a Mamme Parliamone, Spazio Extra e coro Gospel a rendere vivo e frequentato questo bellissimo spazio in una zona decentrata della città”.

“Siamo partiti a novembre 2025 – ha aggiunto Ciraolo – In questi mesi abbiamo costruito molto più di un semplice progetto: abbiamo creato relazioni autentiche, fiducia, condivisione e una vera famiglia”. A seguire Damaris Caldarolo, Gabriella Liberati, Anna Usellini e Stefania Borgonovo hanno presentato il ricco programma di attività che spazia dall’uncinetto, origami, tombola, musica, proiezioni di film, la realizzazione del giornalino fino al laboratorio pedagogico.

“Vedere oggi così tante persone riunite, sorridenti e desiderose di ricominciare ci ha dato una certezza: questa è una comunità che ha ancora tanta voglia di esserci. E noi siamo felici di esserci insieme a loro”.