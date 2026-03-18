Aperta la gara per la nuova palestra ad Arona

Gara aperta per la nuova palestra di Arona. A darne notizia il sindaco Alberto Gusmeroli, si tratta del terzo grande cantiere che aprirà in città.

Nuova palestra

“E’ stato pubblicato il bando, con scadenza il 21 aprile, per una struttura moderna, funzionale e sostenibile – fa sapere il primo cittadino – Al servizio di basket, pallavolo, judo e altri sport e utilizzabile anche dalla scuola Anna Frank. Sarà realizzata in legno lamellare, con spogliatoi a zero consumo energetico e condivisa nel progetto con l’Arona basket. Una scelta concreta: niente progetti irrealizzabili e faraonici da 7/8 milioni di euro, ma una palestra vera, utile e realizzabile e più ampia dell’attuale palazzetto, con la possibilità futura di aggiungere tribune. Riqualificheremo anche tutta l’area esterna con luci e collegamento tra via Crosa e Piazzale vittime di Bologna. Il valore dell’opera prima del ribasso di gara è pari a 1,3 milioni di euro”.

Parlando dei cantieri in corso Gusmeroli aggiunge: “Siamo impegnati su più fronti: la trasformazione del campo di via Monte Zeda in area verde, parcheggi, fitness all’aperto, campo da pallavolo e spazio per la scuola all’aperto. Il nuovo parcheggio all’ex concessionaria di via Torino oltre 50 nuovi parcheggi gratuiti; via Gran Sasso d’Italia con il nuovo marciapiede e la riqualificazione della piazza. Arona è una città che merita di crescere ogni giorno. E noi siamo orgogliosi di farlo, con progetti concreti e risultati tangibili”.