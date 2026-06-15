Antonio Scotti entra a far parte della Gastroenterologia di Borgomanero

“Desidero mettere a disposizione della struttura e dei pazienti l'impegno e le competenze maturate nel mio percorso, in un contesto che rappresenta al tempo stesso un'importante opportunità di crescita professionale”

Da lunedì 15 giugno entrerà a far parte dell’équipe di Gastroenterologia dell’Ospedale Santissima Trinità di Borgomanero dell’Asl Novara il dott. Antonio Scotti.

I dettagli

Medico in formazione specialistica in Malattie dell’Apparato Digerente; ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro nell’ottobre 2021. Nel corso dell’anno successivo ha svolto attività di medico vaccinatore nell’ambito della campagna vaccinale anti-COVID-19: <un’esperienza professionalmente formativa, che mi ha permesso di confrontarmi con un contesto sanitario di emergenza e con la gestione di grandi volumi di pazienti> dichiara il dott. Scotti.

Nel 2022 è entrato presso la Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Digerente dell’Università di Bologna. Durante il percorso formativo ha maturato esperienza nei diversi ambiti della gastroenterologia, sviluppando un interesse prevalente per l’endoscopia digestiva operativa, con particolare riferimento al settore bilio-pancreatico: colangiopancreatografia retrograda endoscopica (ERCP) ed ecoendoscopia (EUS). In quest’ambito ha svolto un periodo formativo dedicato di otto mesi presso l’Ospedale “Morgagni Pierantoni” di Forlì, centro di riferimento per l’endoscopia bilio-pancreatica.

<La mia formazione si è articolata presso le principali strutture della rete formativa della Scuola: oltre all’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – Policlinico Sant’Orsola, ho operato presso l’Ospedale Maggiore di Bologna e presso gli ospedali di Ferrara, Forlì e Cesena> prosegue e conclude <Sono sinceramente lieto di entrare a far parte di questa Azienda: desidero mettere a disposizione della struttura e dei pazienti l’impegno e le competenze maturate nel mio percorso, in un contesto che rappresenta al tempo stesso un’importante opportunità di crescita professionale>.