Ambiente, Agricoltura e Cultura del Vino: a Invorio la Festa del Riso è una sinergia a 360° per la tutela del territorio

Sabato 4 luglio, i Volontari AIB di Invorio promuovono l’evento agroalimentare dell’estate. Al loro fianco, il Club Go Wine Alto Piemonte firma il Banco d’Assaggio dedicato alle Colline Novaresi, in una mattinata all’insegna del gusto a chilometro zero e del turismo consapevole.

Festa del riso

Quando la salvaguardia dell’ambiente incontra l’eccellenza agroalimentare, il risultato è un evento che va ben oltre la semplice manifestazione enogastronomica. Sabato 4 luglio, nel centro feste Proloco di Invorio si accenderanno per la Festa del Riso, un appuntamento interamente organizzato e promosso dai Volontari dell’AIB “Cerutti Luigi” di Invorio.

I volontari, da sempre in prima linea nella difesa attiva, nella cura e nella tutela dei nostri boschi e del panorama locale, hanno voluto quest’anno creare un legame ancora più forte tra la protezione del patrimonio naturale e il sostegno all’economia della terra. La Festa del Riso sarà infatti la cornice di un ricco Mercato Agricolo a chilometro zero, dove i produttori locali esporranno il meglio delle eccellenze agroalimentari del territorio, dalle ore 9.00 alle ore 12.30.

La cultura del vino come presidio del paesaggio In questa visione di tutela a 360 gradi si inserisce la rinnovata collaborazione con il Club Go Wine Alto Piemonte, guidato dal delegato Alfonso Curella. Dalle ore 10:30 alle ore 12:30, in contemporanea con il mercato, prenderà il via il Banco d’Assaggio delle Colline Novaresi.

“Riteniamo fondamentale dimostrare sul campo che la cultura del vino è, prima di tutto, cura e presidio della nostra terra,” spiega Alfonso Curella. “Collaborare strettamente con i Volontari dell’AIB e affiancare i nostri viticoltori ai produttori del mercato a Km 0 significa difendere il paesaggio agrario a tutto tondo. Valorizzare le piccole cantine delle Colline Novaresi vuol dire contrastare l’abbandono delle vigne storiche, preservare la biodiversità e sostenere il lavoro umano di chi vive il territorio”.

I dettagli dell’evento Durante la mattinata, gli appassionati, i residenti e i tanti turisti e camminatori che frequentano la zona in un’ottica di turismo lento e consapevole, avranno l’opportunità unica di incontrare direttamente i produttori. Le cantine del territorio disporranno di postazioni dedicate per guidare il pubblico in piccole degustazioni e, per chi desidera portare a casa un pezzo di questo straordinario patrimonio, sarà possibile effettuare l’acquisto diretto delle bottiglie.

Unire idealmente il sorso dei grandi vini locali alle specialità agroalimentari della nostra terra: questo il cuore di un sabato mattina speciale, dove la solidarietà e l’impegno civile dei Volontari AIB si fondono con la passione dei viticoltori e degli artigiani del gusto.

L’appuntamento è a Invorio, sabato 4 luglio, a partire dalle ore 9:00. L’ingresso all’area di mercato e ai banchi d’assaggio è libero.

Alla sera, su prenotazione, il menù speciale preparato dall’Associazione Cuochi alto e basso Novarese e VCO.