All’ombra del San Carlone ad Arona caccia al dettaglio per i bimbi dai 6 ai 12 anni

La caccia al dettaglio guiderà i partecipanti in un percorso dinamico fatto di indizi, osservazione e piccoli giochi, pensati per coinvolgere attivamente bambine e bambini con le loro famiglie

Sabato 13 giugno alle ore 15:00 una caccia al dettaglio per grandi e piccoli alla Statua di San Carlo ad Arona

Statua di San Carlo

Sabato 13 giugno 2026 alle ore 15.00 la Statua di San Carlo Borromeo propone un appuntamento dedicato a bambine e bambini tra i 6 e i 12 anni: una coinvolgente caccia al dettaglio pensata per raccontare, in modo interattivo e ludico, la vita di San Carlo Borromeo e la storia del celebre “Sancarlone”.

L’attività si svolgerà presso il Colosso di San Carlo Borromeo, simbolo del territorio che da oltre 300 anni domina il paesaggio dall’alto del colle di Arona (NO) sul Lago Maggiore, ed è realizzata da Archeologistics, un’impresa sociale che si occupa della gesione della Stauta per conto della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, ente proprietario del luogo.

La caccia al dettaglio guiderà i partecipanti in un percorso dinamico fatto di indizi, osservazione e piccoli giochi, pensati per coinvolgere attivamente bambine e bambini con le loro famiglie. L’obiettivo è quello di avvicinare il pubblico alla storia del monumento e alla figura di San Carlo Borromeo attraverso un’esperienza diretta e partecipata.

Il percorso permetterà di scoprire particolari poco noti della statua e di approfondire il contesto storico e artistico della sua realizzazione, trasformando la visita in un momento di apprendimento e divertimento condiviso.

Tra le curiosità raccontate durante l’attività verrà anche citato il noto legame simbolico tra il “Sancarlone” e la progettazione della Statua della Libertà, un riferimento che contribuisce a rendere la storia del monumento ancora più affascinante e sorprendente.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

L’appuntamento è dedicato a bambine e bambini tra i 6 e i 12 anni

Data: sabato 13 giugno,

Orario: dalle 15.00 alle 17:00

Luogo: Statua di San Carlo Borromeo – Arona (NO)

Tariffe: adulti € 7 cad. | bambine/i (6-16 anni) € 5 cad. | gratuito bambine/i 0-5 anni