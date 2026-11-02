Alberto Gusmeroli presenta il suo libro “Auto in panne”

Il sindaco di Arona, autore del volume “Auto in panne” edito Rubbettino presenta il libro insieme ai coautori Tullio Patassini e Sara Garino venerdì 6 novembre alle ore 18.00 presso la Concessionaria Astra Arona in via Milano 99.

“Auto in panne”

“Auto in panne. La transizione verde che promette di salvare il pianeta mentre distrugge imprese e lavoro” con le prefazioni di Matteo Salvini, Giancarlo Giorgetti e Riccardo Molinari, racconta anche il dietro le quinte dell’attività di Alberto Gusmeroli come Presidente della Commissione Attività Produttive della Camera, le importanti audizioni di Tavares, Elkann, de Meo e Filosa, il loro contributo alle strategie dell’industria automobilistica e il costante impegno per la tutela dei lavoratori, compresi quelli dell’indotto e della commercializzazione.

Un’analisi delle criticità e delle sfide dell’automotive, accompagnata da 15 proposte concrete per rilanciare il settore, difendere le imprese e salvaguardare l’occupazione.