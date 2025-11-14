Alberto Gusmeroli ha vinto il “Premio Amico del Consumatore 2025” del Codacons

“Si tratta di un grande onore e orgoglio per un impegno politico che a livello locale e nazionale vuole essere sempre dalla parte della gente, dalla parte di chi ha meno voce"

L’Associazione dei Consumatori CODACONS ha premiato i soggetti del mondo dell’informazione, dell’economia, della politica e della società civile che si sono distinti per l’attenzione verso i cittadini e i consumatori.

Le parole di Gusmeroli

“Ringrazio il Codacons per avermi conferito, presso la Sala David Sassoli di Palazzo Valentini in Roma, il “PREMIO AMICO DEL CONSUMATORE 2025”, con le seguenti motivazioni: –per l’impegno costante nella tutela dei Consumatori nel mercato energetico e nella promozione di trasparenza, correttezza e legalità nei rapporti tra Cittadini e Operatori del settore–

“Si tratta di un grande onore e orgoglio per un impegno politico che a livello locale e nazionale vuole essere sempre dalla parte della gente, dalla parte di chi ha meno voce. Un impegno per un’energia che costi meno a famiglie e imprese, per il risparmio energetico e per la riduzione dell’inquinamento.

Battaglie importanti e strategiche, sia sul fronte della trasparenza del mercato dell’energia sia per quanto concerne la mitigazione dei rischi connessi alle nuove tecnologie, vedi l’intelligenza artificiale.

Grazie al CODACONS e a tutte le Associazioni dei Consumatori per la sinergia e la costante collaborazione. Tutelare i Consumatori significa tutelare tutti, perché tutti siamo Consumatori!

Un pensiero di ringraziamento alle “mie” squadre per il Premio, a tutti i miei collaboratori aronesi (Assessori, Consiglieri e Dipendenti Comunali) che mi hanno aiutato per la nascita del primo sportello comunale nazionale per il risparmio energetico, citato dall’Anci tra le buone pratiche.

Un grazie ai miei collaboratori a Roma per l’approvazione di emendamenti a favore dei consumatori (tutele graduali), incentivo elettrodomestici, indagini su costo dell’energia, attività sul teleselling aggressivo e molto altro.

Grazie alla Lega, ai militanti e sostenitori per la fiducia che mi hanno sempre dimostrato in tutto ciò che ho fatto, che si trattasse di Energia, Automotive, altre Attività produttive e Fisco”.