Al via “Lago Sicuro” della Croce Rossa Arona-Lesa

La flotta a disposizione si avvale di due mezzi, entrambi attrezzati come ambulanze e dotati di defibrillatore a bordo.

Prende ufficialmente il via il servizio estivo Lago Sicuro organizzato dagli OPSA (Operatori Polivalenti di Salvataggio in Acqua) del Comitato di Arona e Lesa della Croce Rossa Italiana, attivo fino al 6 settembre 2026.

Il servizio

Il servizio sarà garantito tutti i fine settimana da equipaggi composti da volontari OPSA appositamente formati per il soccorso e l’assistenza in ambiente acquatico. Gli operatori della Croce Rossa operano all’interno del dispositivo di sicurezza coordinato dal Reparto Operativo Laghi della Guardia Costiera, contribuendo attivamente alle attività di prevenzione, vigilanza e soccorso sul Lago Maggiore.

Per tutta la stagione estiva, gli operatori saranno impegnati nel supporto ai bagnanti e ai diportisti, nell’assistenza durante eventuali emergenze e nella promozione della sicurezza in acqua.

L’obiettivo principale è garantire una presenza qualificata sul territorio, collaborando in stretta sinergia con la Guardia Costiera e gli enti del sistema di soccorso per assicurare interventi rapidi ed efficaci.

Complessivamente verranno effettuate oltre 270 ore di servizio.

Oltre al progetto LAGO SICURO, i volontari assicureranno l’assistenza sanitaria a manifestazioni sportive ed eventi, compresi quelli notturni.

La flotta a disposizione si avvale di due mezzi, entrambi attrezzati come ambulanze e dotati di defibrillatore a bordo.

Sull’idroambulanza opera un team altamente specializzato formato da:

1-2 conduttori di mezzi navali;

3 operatori formati per l’emergenza 118 e il soccorso in acqua.