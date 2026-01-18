Al via la riqualificazione del campo da calcio di via Monte Zeda

Sabato 17 gennaio 2026, dopo 23 anni, è stato segnato l’inizio di una grande riqualificazione urbana attesa da tempo, che interesserà un intero quartiere della città: quello che ruota attorno all’ex campo da calcio di via Monte Zeda.

I lavori

A partire da lunedì 19 gennaio prenderanno ufficialmente il via i lavori che trasformeranno l’area in uno spazio completamente nuovo, aperto e finalmente restituito alla comunità.

Nascerà una nuova area pubblica per tutti, pensata per migliorare la qualità della vita e favorire aggregazione e benessere, che comprenderà:

• ampie aree verdi,

• area fitness,

• spazi per lo svago e la socialità,

• zona orto dedicata alla scuola,

• campo da pallavolo e campo da calcio,

• 58 nuovi parcheggi.

Un progetto strategico che cambia il baricentro della città e restituisce agli aronesi un’area che sarà davvero di tutti, dopo anni di attese e incertezze.

L’Amministrazione comunale ribadisce un impegno chiaro e definitivo: su quest’area non si costruirà più. Solo spazi aperti, verde, servizi e un futuro condiviso.

«Oggi è una giornata di grande soddisfazione e orgoglio per tutta Arona» – dichiara il Sindaco, On. Alberto Gusmeroli – Fa piacere che questa mattina abbiano partecipato tutti i commercianti della via, tanti residenti, tanti cittadini e moltissimi affacciati ai balconi perché non inauguriamo solo un cantiere, ma manteniamo una promessa fatta a più di 2.000 cittadini che avevano firmato contro la vendita e costruzione di condomini e non erano stati ascoltati. Ora non si potrà più costruire. Dopo 23 anni di attesa, quest’area torna finalmente alla città e diventa il simbolo di una scelta precisa: investire sulla qualità della vita, sul verde, sugli spazi pubblici e sulla socialità. È un progetto che guarda al futuro e che restituisce dignità e valore a un intero quartiere, quindi a tutta la città».